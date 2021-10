Kuka on Kameleontti? Psykiatri jäljittää tuhatkasvoista sarjamurhaajaa Ruotsissa suositussa dekkarisarjassa

Nainen kuristetaan hierojan vastaanotolla luksushoitolassa Tukholmassa. Kaikki viittaa siihen, että tuhatkasvoinen sarjamurhaaja on palannut seitsemän vuoden tauon jälkeen. Kameleontti on milloin pappi tai siivooja, milloin vastaanottovirkailija tai lääkäri. Yhdestä asiasta hänet kuitenkin voi tunnistaa: hän jättää aina rikospaikalle nopan merkiksi itsestään. Psykiatri Nathalie Svensson ja rikostutkija Johan Axberg kutsutaan tutkimaan tapausta. Nathalien ja Johanin välit ovat jäiset, ja siihen on syynsä.



Jonas Moströmin Kameleontti on klassinen sarjamurhaajadekkari, joka sisältää paitsi jännitystä, myös taitavaa ihmissuhdekuvausta. Ruotsaslaiskuuntelijoiden rakastamalta Moströmiltä on suomennettu Kameleontin lisäksi dekkarit Korkea taivas, Dominokuolemat ja Keskiyön uhrit, jotka ilmestyvät syksyn mittaan äänikirjoina.



Kirjailija Jonas Moström on perhelääkäri, joka 16 vuotta sitten toteutti isyysvapaalla suurimman unelmansa ja kirjoitti esikoiskirjansa. Nykyään hän on palkittu dekkaristi, jolla on uskollinen lukijakunta. Nathalie Svensson -sarjaa luetaan yhdeksässä maassa.



Jonas Moström: Kameleontti

453 sivua

alkuteos Kameleonten

suomentanut Laura Kulmala

myös äänikirjana, lukija Sanna Majuri



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi