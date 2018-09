Kuka on Lars Norén? Hanasaari järjestää mielenkiintoisen keskustelun legendaarisesta ruotsalaisesta näytelmäkirjailijasta

Lars Norénin näytelmä Episod saa ensi-iltansa Helsingin Svenska Teaternissa 12. syyskuuta 2018. Hanasaari järjestää ensi-illan yhteydessä keskustelun arvostetusta näytelmäkirjailijasta.

Keskusteluun osallistuu muun muassa Ulrika Josephsson, Tukholman Dramaten-teatterilla järjestettävän ajankohtaisen Bergman-festivaalin projektipäällikkö, sekä Norénin agentti Margareta Peterson. Keskustelua ohjaa toimittaja Kirsikka Moring.

”Lars Norén on ruotsalaisen ja pohjoismaisen teatterin keulahahmo ja mestari luomaan purevia vuoropuheluita. Keskusteluun osallistuu henkilöitä, jotka tuntevat hänet ja hänen tuotantonsa erinomaisesti. On mielenkiintoista kuulla, miksi hän on niin taidokas herättämään vahvoja tunteita yleisössään,” toteaa Hanasaaren ohjelmajohtaja Maria Romantschuk.

Suomessa Lars Norénin näytelmiä Bobby Fischer bor i Pasadena, Mod min son ja Tyst musik on esitetty useassa teatterissa. On kuitenkin kulunut jo yli 20 vuotta siitä, kun Norénin näytelmiä on viimeksi esitetty Svenska Teaternin lavalla.

”Toivomme, että mahdollisimman moni näkee näytelmän ja osallistuu Hanasaaressa järjestettävään keskusteluun,” Romantschuk sanoo.

Aika: keskiviikko 12. syyskuuta 2018, klo 16–17

Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo

Lisätietoja: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puhelin: 040 767 7373

www.hanaholmen.fi