Kuka saa olla nörtti?

Aiemmin ”nörttimäisinä” pidetyt harrastukset ja mediatuotteet ovat uudella vuosituhannella saavuttaneet jatkuvasti laajempaa suosiota maailmanlaajuisesti. Siksi myös poliittiset kiistat ja rajanvedot ovat heijastuneet niihin entistä voimakkaammin. Vielä 1900-luvun lopulla ”nörtti” oli haukkumasana, mutta nyt kiistellään siitä, kuka saa kutsua itseään todelliseksi nörtiksi.

Nörttikulttuurin valtavirtaistuminen on särkenyt harhan sen yhtenäisyydestä. Ilmiöstä kertoo tuore tutkimusartikkeli Lähikuva-lehden uudessa tuplanumerossa (3–4/2020). Tekstin takana ovat Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen pelitutkija FT Jonne Arjoranta, sarjakuvatutkijat FT Katja Kontturi ja FT Essi Varis sekä fanitutkija FM Tanja Välisalo. Erikoisnumero käsittelee kokonaisuudessaan politiikan ja populaarikulttuurin ajankohtaisia risteymäkohtia.

Artikkelissa tarkastellaan erityisesti videopelikulttuuria, supersankarisarjakuvia ja tieteisfiktiota, joita on pitkään pidetty nuorten, valkoisten, korkeasti koulutettujen heteromiesten harrastuksina. Suuret Hollywood-elokuvat ja älypuhelimet ovat kuitenkin tehneet Marvel-sankarit, Star Wars -universumin ja digitaaliset pelit kaikille tutuiksi. Kasvava suosio on tuonut mukanaan uusia faneja ja tekijöitä, jotka edustavat laajasti eri sukupuolia ja kulttuuritaustoja.

Naisfanien näkyvyyskamppailu ja vihapuhe

– ”Nörttimäisillä” ilmiöillä on aina ollut innokkaita vähemmistöjä edustavia faneja, artikkeli muistuttaa. Nörttikulttuurin valtavirtaistuminen on paljastanut, kuinka näkymättömiä nämä vähemmistöt ovat olleet valkoiseksi ja miehiseksi leimatun alakulttuurin sisällä. Käytännössä tämä näkyy siinä, miten esimerkiksi uusiin Marvel-sarjakuviin ja Star Wars -elokuviin on tietoisesti haluttu tuoda enemmän naishahmoja ja etnisiä vähemmistöjä edustavia sankareita.

Käänne on herättänyt vihaistakin vastustusta sekä kaipuuta vanhaan monissa ”nörtin” stereotyyppiin sopivissa faneissa, siis valkoisissa miehissä. Pahimmillaan muutosvastarinta on näkynyt vihapuheena ja sosiaalisessa mediassa järjestettyinä häirintäkamppanjoina, joiden kohteeksi ovat joutuneet erityisesti naiskriitikot, -kirjoittajat ja -näyttelijät.

Vihakampanjoista tunnetuin on vuonna 2014 alkanut, videopeleihin keskittynyt Gamergate. Myöhemmin siitä otti mallia sarjakuvakentän muutoksia vastustava Comicsgate. Molemmat kampanjat ovat onnistuneet tekemään videopeli- ja sarjakuvakulttuureissa piilleen naisvihamielisyyden vain entistä näkyvämmäksi. Samalla ne kertovat nörttikulttuurin aiempaa selvemmästä pirstaloitumisesta.

Lisätietoja



FT Katja Kontturi, Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos/ Monikielisen akateemisen viestinnän keskus

katja.j.kontturi@jyu.fi; +358 50 347 3448

Julkaisun tiedot

Arjoranta, Jonne, Katja Kontturi, Essi Varis ja Tanja Välisalo (2020) ”Nörttikulttuurin identiteettikriisi. Gamergate, Comicsgate ja Star Wars poliittisten kiistojen näyttämöinä”. Lähikuva. Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu 33: 3–4, 92–111. URL: https://journal.fi/lahikuva/article/view/100442