Kuka saa Rakentamisen Ruusun 2018? Ehdolla seitsemän upeaa kohdetta ja vakuuttava työpanos

Helsinki palkitsee esimerkillistä rakentamista Rakentamisen Ruusu -palkinnolla. Tänä vuonna 24. kertaa jaettavasta palkinnosta kisaa kahdeksan ehdokasta. Mukana on hienovaraisesti toteutettuja korjausrakentamiskohteita ja useampi uudisrakennus sekä ansioitunut työmaiden konkari.

Vuoden 2018 Rakentamisen Ruusu -ehdokkaita yhdistävä teema on uuden ja vanhan liittäminen eri tavoin.

Ehdokkaat ovat:

Käärmetalon peruskorjaus

Lauttasaaren kartanon päärakennuksen ja pihan restaurointi

Hakaniemen väistöhalli

Amos Rex -museo ja Lasipalatsin peruskorjaus

Harri Salon työpanos

Uusi Lastensairaala

Helsingin asumisoikeus Oy Vienanpuisto ja Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokkiniemenkatu 11

Gullkronan-senioritalo

Media on tervetullut palkinnon julkistustilaisuuteen keskustakirjasto Oodiin tiistaina 18.12.2018 kello 15.00-17.00.

Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston antama vuotuinen tunnustus poikkeuksellisen laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä.

Tunnustusta jaetaan rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita. Ehdokkaat nimeää Helsingin rakennusvalvonta.

Rakentamisen Ruusu 2018 ehdokkaat ja ehdokkuuksien perustelut

Käärmetalon peruskorjaus

Sosiaalista asuntotuotantoa edustavan merkkirakennuksen huolellisesta ja tutkivasta peruskorjauksesta. Hanke on malliesimerkki vastaavanlaisia rakennuksia korjatessa.

Käärmetalon kokonaisuuteen (Mäkelänkatu 86) kuuluu kaksi erillistä asuinrakennusta, ja se on sodanjälkeisen ajan arkkitehtuurin ja sosiaalisen asuntorakentamisen huomattava esimerkki. Käärmetalon suunnitteli arkkitehti Yrjö Lindegren, ja se valmistui vuonna 1951. Peruskorjaus on valmistunut toisessa Käärmetalon asuinrakennuksista.

Käärmetalon peruskorjaus on onnistunut esimerkki siitä, kuinka kaupunkilaisten arkiseen asumiseen tarkoitetun vuokratalon korjaus voidaan toteuttaa kunnianhimoisesti. Myös kaupungin vuokra-asunnoissa päästään nauttimaan rakennusperinnön vaalimisen tuloksista.

Noin joka toinen asuntokunta asuu Helsingissä vuokralla. Käärmetalon omistava Helsingin kaupunki on merkittävä vuokra-asuntojen omistaja noin 56 000 asunnollaan.

Mona Schalin, pääsuunnittelija, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Keijo Koskinen, hankesuunnitelma ja rakennushistoriallinen selvitys,

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy

Loci maisema-arkkitehdit Oy, ympäristöhistoriallinen selvitys

Tiina Sonninen, pintaväritutkimus, Konservointi T. Sonninen Oy

Tero Waltari, vastaava työnjohtaja, YIT Rakennus Oy

Lauttasaaren kartanon päärakennuksen ja pihan restaurointi

Kaupunkikartanon herkästä ja huolellisesta korjauksesta sekä rakennuksen uuden omistajan oivallisesta toiminnasta uuden tieteen ja taiteen keskittymän synnyttämiseksi.

Lauttasaaren kartano (Otavantie 10) on rakennettu vuonna 1837 ja punainen piharakennus vuosina 1791–93. Kartanon muotopuutarhan suunnitteli Bengt Schalin. Koneen Säätiön omistuksessa korjattiin tontti, piha ja rakennukset kerralla, jolloin paikan yhtenäisyys on saatu säilymään. Eri aikakausien tuomat muutokset ja rakennushistorian kerroksellisuus on toteutuksessa otettu huomioon.

Lauttasaareen on saatu pieteetillä korjattu kokonaisuus, jonka toiminnallinen arvo on jopa noussut. Säätiö tukee taiteilijoiden ja tieteentekijöiden toimintaa ja avaa Lauttasaaressa ovensa myös kaupunkilaisille ja asukasyhdistykselle.

Kartanon restaurointi on myös hieno esimerkki siitä, miten kaupunki voi luopua käyttöä vaille jääneistä ja rapistumaan alkaneesta rakennuksista hyvin seurauksin. On tärkeää, että ostajan ja suunnittelijan yhteistyö toimii.

Minna Lukander, pääsuunnittelija, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti, LOCI maisema-arkkitehdit Oy

Ari-Pekka Lanu, vastaava työnjohtaja, Lehto Korjausrakentaminen Oy

Koneen Säätiö, rakennuttaja

Hakaniemen väistöhalli

Yksinkertaisesta, oivaltavasta ja toimivasta tilapäisen rakennuksen arkkitehtuurista ja ratkaisusta, jonka kaupunkilaiset ja yrittäjät ovat ottaneet omakseen. Väistöhallin myötä myös toriaukio on jäsentynyt uudelleen. Tämä on vaikuttanut alueen vetovoimaan positiivisesti.

Hakaniemen hallin väistötila (Hämeentie 1) rakennettiin nopealla aikataululla käytettäväksi vuonna 1914 valmistuneen kauppahallin peruskorjauksen ajan.

Hakaniemen väistöhalli, jonka on määrä palvella Hakaniemessä kauppiaita ja kaupunkilaisia vielä noin kaksi vuotta, on esimerkki onnistuneesta väliaikaisesta ja funktionaalisesta rakentamisesta.

Jorma Öhman, pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto NVØ Ky

Jussi Rahkola, rakentamisen konsepti, Lehto Group Oyj

Pekka Saukonoja, vastaava työnjohtaja, Lehto Group Oyj

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, Tukkutori

Amos Rex -museo ja Lasipalatsin peruskorjaus

Amos Rex on luonut kulttimaineessa olevan Lasipalatsin yhteyteen kansainvälisen tason taidemuseon sekä rohkean kaupunkiaukion. Niiden suunnittelu, rakennuttaminen ja toteutus edustavat korkealuokkaista tilaajan ja suunnitteluosapuolten yhteistoimintaa.

Väliaikaiseksi suunniteltu Lasipalatsi (Mannerheimintie 22–24) valmistui vuonna 1936 olympialaisten vieraita palvelemaan. Vuonna 2013 alettiin suunnitella Amos Andersonin museon sijoittamista Lasipalatsin tiloihin. Tilat eivät taipuneet museoksi, ja museo päätettiin sijoittaa pääosin uudisrakennukseen maan alle.

Korkealuokkaisella yhteistyöllä tuotetiin ikoniseen rakennukseen ja sen maanlaiseen laajennokseen tasokas museo, jonka katosta syntyi rohkea ja houkutteleva kaupunkitila. Hanketta leimasi korkea laatu suunnittelusta toteutukseen.

Asmo Jaaksi, pääsuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy

Freja Ståhlberg-Aalto, projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy

Katja Savolainen, projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy

Päivi Meuronen, sisustusarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy

Stefan Björkman, rakennuttaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.

Tuukka Turunen, rakennuttajakonsultti / työpäällikkö, Haahtela-rakennuttaminen Oy

Harri Salo, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy

Ilkka Venho, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy

Terhi Kuusela, rakennesuunnittelu, Sipti Oy

Harri Salon työpanos

Rakentamisen parissa tehdystä erityisen ansiokkaasta työurasta ja esimerkillisen huolellisesta työskentelystä rakennushankkeiden parissa.

Vastaavana työnjohtajana yli 20 vuoden ajan työskennellyt Harri Salo on vaativien uudis- ja korjaustyömaiden konkari, jolla on poikkeuksellisen tutkiva ja huolellinen ote hankkeisiinsa. Hänen systemaattinen ja ennakoiva työpanoksensa nousi jälleen esiin Lasipalatsin ja Amos Rexin hankkeen myötä. Salo on ollut keskeinen vaikuttaja monien hankkeiden onnistumisessa.

Harri Salo, Haahtela-rakennuttaminen Oy

Uusi Lastensairaala

Osaavasta, oikea-aikaisesta ja moitteettomasta rakennussuunnittelusta, jonka seurauksena syntyi käyttäjänsä kauniisti, humaanisti ja oivaltavasti huomioon ottava kokonaisuus. Myös hankkeen työmaavaihe hoidettiin esimerkillisesti.

Lasten positiivista hoitokokemusta tavoitellen luotiin myös arkkitehtuuriltaan oivallinen lasten sairaala (Stenbäckinkatu 9).

Antti-Matti Siikala, pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy

Sakari Forsman, projektiarkkitehti, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy

Matti Julin, vastaava työnjohtaja, SRV Rakennus Oy

Helsingin asumisoikeus Oy Vienanpuisto ja Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokkiniemenkatu 11

Suuren asuntokohteen rakentamisprosessi sujui erinomaisen hyvin ja mutkattomasti alustavasta suunnittelusta rakennuslupamenettelyyn ja aina toteutusvaiheeseen asti. Hankkeessa on saavutettu varsin onnistunut suunnitteluratkaisu haastavan asemakaavan pohjalta.

Kaarevalinjaiset talot (Vienankatu 1 ja Vuokkiniemenkatu 11) luovat uuden maamerkin ja melumuurin vilkkaiden liikenneväylien solmukohtaan Itä-Helsinkiin, Kontulantien varteen.

Niklas Sucksdorff, pääsuunnittelija, L Arkkitehdit Oy

Mari Ille, hankesuunnittelija, L Arkkitehdit Oy

Leena Nykänen, projektiarkkitehti, L Arkkitehdit Oy

Tuomo Miettinen, vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy

Kirsi Eriksson, vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy

Gullkronan-senioritalo

Esimerkillisestä, ajattomasta ja herkästä täydennysrakentamisesta paikalle, jonka olosuhteet ovat poikkeuksellisen vaativat.

Ahdas tontti (Mannerheimintie 95 / Tilkanvierto 4) on saanut hienosti ja harkiten suunnitellun tyylikkäästi ja esteettisesti ympäristöään täydentävän rakennuksen, joka onnistuu huomioimaan myös asukkaiden tarpeet.