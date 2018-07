Kuka syö eniten hodareita 10 minuutissa? – Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän erikoisuus vedoissa

Veikkaus tarjoaa tänään ensimmäistä kertaa hodareiden syömistä vedonlyönnin kohteena. Kisa on perinteisesti Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlintaan liittyvä miljoonayleisön seuraama Nathan´s Hot Dog Eating Contest, jossa kilpaillaan siinä, kuka syö eniten nakkisämpylöitä kymmenessä minuutissa.

Kilpailun säännöt ovat yksinkertaiset. Peliväline on nakkisämpylä (HDB, hot dog including bun) ja kilpailun voittaa se, joka syö niitä eniten kymmenessä minuutissa.

Kilpailu on järjestetty vuodesta 1972 lähtien New Yorkin Coney Islandilla aina heinäkuun neljäntenä, jolloin juhlitaan myös Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää. Lajin kerrotaan alkaneen 1916 neljän maahanmuuttajan kisasta, jolla haluttiin selvittää, kuka on isänmaallisin uudessa kotimaassaan. Hodareiden syöminen oli luonnollinen valinta, sillä ne kuuluvat tähtilipun maassa ruokavalioon niin arjessa ja kuin juhlassakin.

- Tällainen viihdeveto sopii hyvin jalkapallon MM-kisojen hiljaiseen välipäivään. Viihdevetoja on aiemmin ollut esimerkiksi Euroviisuista. Pitkävedon kohteille on tärkeää tapahtuman luotettavuus ja tuloksen yksiselitteisyys. Yhdysvalloissa kilpailua seuraa suorana miljoonayleisö, kertoo tuotepäällikkö Niko Marttinen Veikkauksesta.

Pelattavissa on sekä miesten että naisten sarjan voittaja. Lisäksi tarjolla on yli/alle vedot molempiin syötyjen nakkisämpylöiden määrästä.

Lajin hallitseva mestari on Joey Chestnut, jolla on myös ennätys, 72 nakkisämpylää. Niiden yhteispaino on noin seitsemän kiloa ja kalorimäärä 12 000. Ennätys on viime vuodelta. Edellisvuonna "Jaws" tuhosi 70 hodaria. Ennätyksiä on hivutettu ylöspäin vuosi vuodelta.

Joey ”Jaws” Chestnut on lunastanut kymmenen kertaa Major League Eatingin eli MLE:n mestaruusvyön, keltaisen Mustard Beltin. Kovimmiksi haastajiksi vuoden 2018 kisassa ennakoidaan viime vuoden kakkosta Carmen Cincottia ja vuoden 2015 mestaria Matt ”Megatoad” Stonieta.

Naisten sarjan ennätystä pitää hallussaan Sonya Thomas, joka söi 45 nakkisämpylän ennätyksen 2012, mutta ennakkosuosikki on neljä kertaa peräkkäin mestaruuden vienyt Miko Sodu. Hän söi viime vuonna 41 hodaria ja kahtena edellisenä vuonna 38 nakkisämpylää.

Nathan´s Hot Dog Eating Contest, peliaika päättyy naisten kilpailussa klo 17.48 ja miesten kilpailussa klo 18.58 4.7.2018.

