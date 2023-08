Kulissien takaa: Näin festivaalikesä 2023 onnistui

Kokenut catering-päällikkö kertoo

Live Nationin catering-päällikkönä toimiva Jari Ikonen on cateringin kokenut veteraani ja nähnyt Contyn keittiön positiiviset vaikutukset ensikäden kokemuksella.

"Contyn keittiö muistuttaa laivan keittiötä - se on putkimainen, mutta hyvin toimiva. Kaikki on samassa paketissa ja lattiaa ei tarvitse erikseen rakentaa. Vähentää huomattavasti vaivannäköä. Kun vesi ja sähkö on ja viemäröinti hommattu, niin se on siinä", Ikonen kuvailee.

Haasteista mahdollisuuksiin

Contyn keittiökokonaisuus on osoittautunut erityisen hyödylliseksi festivaalikesän aikana, kun tapahtumajärjestäjät kohtaavat monenlaisia haasteita.

"Kun ruoka tehdään paikan päällä, niin tehdään vaan sen verran mitä tarvitaan. Kun ruoka tuodaan muualta cateringina, niin voi tulla paljon enemmän hävikkiä, kun sitä tulee olla riittävästi saatavilla", Ikonen toteaa. Tämä on ollut erityisen tärkeää festivaaleilla, joissa sääolosuhteet ja yleisömäärät voivat vaihdella merkittävästi.

Kasvava kysyntä ja muuttuvat odotukset

Contyn keittiökokonaisuus on auttanut tapahtumajärjestäjiä vastaamaan kasvavaan kysyntään ja mukautumaan muuttuviin odotuksiin.

"Contyn keittiö toimii kaikenlaisiin tapahtumiin. Sen laitteisto on riittävä, ja kaikki yksityiskohdat ovat loppuun asti harkitut ja hyvin toimivat. Olen lyönyt Contyn avulla tapahtumakohtaisesti esimerkiksi 10 000 annosta muutaman päivän aikana ulos", Ikonen kertoo.

Conty taipuu myös urheilutapahtumiin

Jääkiekon MM-kisoissa Conty toi paikalle poikkeuksellisen keittiökokonaisuuden, joka mahdollisti jopa tuhannen ruoka-annoksen valmistamisen yhden päivän aikana, ja ruoka oli fine dining -tasoa. Conty taipuu siis myös urheilutapahtumiin.

Katse tulevaisuuteen

Tapahtumajärjestäjät, jotka ovat olleet mukana tämän kesän tapahtumissa, ovat huomanneet, että yhä useammat ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja pyrkivät tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Tämä on trendi, joka on jäänyt päällimmäisenä mieleen festivaalikesästä 2023 ja joka tulee varmasti vaikuttamaan tulevien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Conty on ylpeä voidessaan olla osa tätä positiivista muutosta ja jatkaa innovaatioiden kehittämistä tapahtumateollisuuden tarpeisiin.