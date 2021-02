Länsi-Uudenmaan kulkukeskus aloittaa kuljetukset Espoossa 2.2.2021. Tämä tuo muutoksia vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluun, kun aikaisemmin kuljetuspalvelukortilla tehdyt matkat siirtyvät Kulkukeskukseen. Näitä matkoja ovat asiointimatkat sekä työ- ja opiskelumatkat.

Jatkossa kuljetukset tilataan Kulkukeskuksen asiakaspalvelusta soittamalla, sovelluksen kautta, tekstiviestillä, sähköpostilla tai nettiselaimen kautta. Tilaustapoja on monia, joista asiakas voi valita itselleen mieluisimman tavan tehdä tilauksia. Tilaukset ja asiakaspalvelun tuottaa FCG Smart Transportation Oy.

Jokaisella kuljetuspalvelun asiakkaalla on oma asiakasprofiili, jossa on tieto mm. avustamistarpeista, mukana kulkevista apuvälineistä ja millaisen auton asiakas tarvitsee. Profiilin perusteella varmistamme, että asiakas saa juuri hänelle soveltuvaa kuljetuspalvelua.

Palvelua ilman kuljetuspalvelukorttia

Aiemmin asiakas on tarvinnut kuljetuksia varten erillisen kuljetuspalvelukortin. Korttia on voinut joutua odottamaan useamman viikon ja sen toiminnassa on ollut ongelmia. Kulkukeskuksessa erillistä korttia ei ole vaan kuljettaja tunnistaa asiakkaan kuvallisesta henkilötodistuksesta. Henkilötodistus voi olla esim. vammaiskortti, opiskelijakortti, kuvallinen Kela-kortti tai passi. Tärkeintä on, että kortissa on asiakkaan nimi, syntymävuosi ja kuva. Henkilötunnusta ei kuljettajalle tarvitse näyttää.

Asiakkailla mahdollisuus kehittää palvelua

Asiakkaalla on Kulkukeskuksessa myös mahdollisuus arvioida kuljetuksia ja antaa palautetta aiempaa helpommin. Näin asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa palvelun kehittämiseen. Kuljetuksen jälkeen asiakas saa arviointipyynnön matkasta. Matkaa voi arvioida Kulkukeskus-sovelluksella tai vastaamalla tekstiviestikyselyyn.

Kulkukeskus järjestää kuljetukset kuljetuspalvelupäätösten mukaisesti. Päätökset tekee Espoon Vammaispalvelut ja Seniorineuvonta Nestori. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu niille asukkaille, jotka eivät sairauden tai vamman vuoksi pysty käyttämään julkista liikennettä.

Kulkukeskuksessa ovat mukana myös yhdeksän muuta Länsi-Uudenmaan kuntaa. Palvelu laajenee muihin kuntiin kevään aikana.