Oululaisen voitto on marraskuun toiseksi suurin jackpot-voitto Veikkauksen nettikasinolta. Kuukauden suurin voitto on 65 234,39 euroa Kulta-Jaskasta, joka meni mobiilipelaajalle Saarijärvelle.

Veikkauksen nettikasinon Kulta-Jaska 2-peliin on liitetty usean pelin yhteinen kasvava RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. RAY Jackpotissa on kolme voittotasoa, ja korkein taso on aina vähintään 25 000 euroa.



Voittaminen Veikkauksen automaattipeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.



