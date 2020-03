Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää 17.3. kokouksessaan vuoden 2020 taide- ja kulttuuriavustusten saajista

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 17.3.2020 päättämään muun muassa tahoista, joille myönnetään vuonna 2020 taide- ja kulttuuriavustus.



Käsittelyssä on 48 hakemusta ja haettu summa on yhteensä 1 024 376 euroa.



Kokouksen esityslista on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla, mistä löytyvät myös tiedot kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenistä ja varajäsenistä.



Kulttuurijaoston puheenjohtaja on Tuomas Finne (SDP).



Jaoston kevätkauden viimeinen kokous järjestetään 27.5.2020.