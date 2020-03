Kulttuuri- ja tapahtuma-ala yhdistyi haastavassa tilanteessa: Keikalla.fi -livestream-palvelu on julkaistu

Lippu.fi, Rockway ja Muusikkojen liitto yhdistivät voimansa ja perustivat Keikalla.fi -livestream-palvelun esiintyjiä ja kuluttajia palvelemaan.

Viranomaisten perjantaina 13.3. voimaan tulleen linjauksen mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat perutaan toukokuun loppuun asti koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tämän johdosta musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat Rockway, Lippu.fi ja Muusikkojen liitto yhdistivät voimansa helpottaakseen kulttuuri- ja tapahtuma-alan esiintyjien ja järjestäjien tulonmenetyksiä.



Keikalla.fi

Keikalla.fi tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden jatkaa suosikkiartistien, stand up -koomikoiden ja teatteriesitysten tukemista laadukkaalla verkkoalustalla, johon tapahtumat striimataan alan huipputoimijoiden johdolla.

Samalla tapahtuma-alan työntekijät voivat jatkaa ammattinsa harjoittamista ilman liveyleisöä, yhdistäen lipunmyynnin, tapahtumatuotannon ja esiintyjän parhaalla mahdollisella tavalla haastavassa tilanteessa. Keikalla.fi on tapahtuma-alalle uusi mahdollisuus yhdistää esiintyjät, keikkapaikat, lipunmyynti ja tuotantoyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Sivustolla edustetaan kaikkia alan esiintymismuotoja – musiikkia, stand up -komiikkaa, puhujia ja näytelmiä. Ensimmäiset keikat julkaistaan tällä viikolla.



Lippu.fi, Rockway ja Muusikkojen liitto mahdollistavat Keikalla.fi-tapahtumat yhteistyössä. Lippu.fi markkinoi ja myy liput tapahtumiin ja Rockway järjestää teknisen tuotannon. Muusikkojen liitto edustaa taiteilijoita ja on mukana kehittämässä kaikille sidosryhmille kestäviä yhteistyömalleja. Teknisen tuotannon yhteistyökumppanit ovat NEP Finland ja Streamteam.



Mukana huippunimiä



Tuoreeltaan Keikalla.fi on saanut koko tapahtuma-alan keskuudessa aikaan innostuneen reaktion. Palvelun ensimmäisiä varmistuneita esiintyjiä ovat muun muassa Anssi Kela, Mira Luoti, Osmo Ikonen, Iiro Rantala, Jonna Tervomaa ja Sami Saari. Esiintyjälista päivittyy kuluvan viikon aikana.