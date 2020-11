Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 1.12.

Rakkautta kuoleman laakson varjossa – Buto-taiteilija Ken Main uusi teos johdattaa näkymättömään todellisuuteen 19.11.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Buto-taiteilija Ken Main uusi teos In the Shadow of the Valley of Death saa maailman ensi-iltansa kulttuurikeskus Caisassa 3.12. Taiteilija yhdistää butoon itsepuolustuslajien, modernin tanssin, baletin ja voimistelun estetiikkaa, laulua ja zen-filosofiaa. Syvällinen ja runollinen teos käsittelee elämää, kuolemaa, rakkautta ja universaalia tietoisuutta.