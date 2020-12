Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 15.12.

Oodissa työskennellään itseohjautuvasti – kaikki hyötyvät 9.12.2020 08:00:00 EET | Tiedote

Helsingin keskustakirjasto Oodi on mukana Tampereen yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään työhyvinvointia viidessä itseohjautuvassa organisaatiossa. Oodi on tutkituista työpaikoista ainoa julkisen sektorin organisaatio. Työntekijöillä on Oodissa hyvä mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön. Itseohjautuvuus tekee työstä merkityksellistä, mutta vaatii vastuunottoa. Asiakas hyötyy uudistuvista palveluista.