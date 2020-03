Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tiistain 24.3. kokous siirtyy tiistaille 31.3.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Nasima Razmyar on päättänyt siirtää huomisen tiistain kokouksen 24.3.2020 viikolla eteenpäin tiistaille 31.3. poikkeustilanteesta johtuen.

Uusi kokouspäivä on tiistai 31.3.2020, klo 16.15. Siirron perusteena on se, että viikon päästä pitäisi olla mahdollisuus osallistua myös etänä toimielinten kokouksiin. Hallintosäännön muutos tältä osin on menossa keskiviikkona 25.3. Helsingin kaupungin valtuuston päätettäväksi. Siirrolla mahdollistetaan osallistujamäärän pienentäminen kokouksissa koronatilanteen johdosta. Nyt esityslistalla olevien asioiden aikataulut kestävät viikon siirtämisen.

