Kulttuurijaoston päätöstiedote 25.9.2018

School Action Day liikuttaa jälleen tuhansia oppilaita 19.9.2018 09:00 | Tiedote

School Action Day 2018 on osa Euroopan urheiluviikkoa (European Week of Sport, EWoS), joka on Euroopan komission aloite liikunnan lisäämiseksi. Suomessa urheiluviikkoa vietetään lasten ja nuorten liikkumisen merkeissä. Viikon päätapahtuma School Action Day on yksi Euroopan suurimmista koululaisten liikuntatapahtumista. Tapahtuma järjestetään tiistaina 25.9.2018 Töölön Kisahallin ympäristössä ja se liikuttaa yli 7000 pääkaupunkiseudun koululaista.