Kulttuurijaoston päätöstiedote 31.5.2018

Harrastuspassi tarjoaa yläkoululaisille maksuttomia ja edullisia harrastuskokeiluja 30.5.2018 06:00 | Tiedote

Helsingin kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään hankkeeseen, jossa kehitetään yläkoululaisille suunnattu valtakunnallinen Harrastuspassi-sovellus. Tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopiva harrastus. Ensi vuonna käyttöön tuleva harrastuspassi on mobiilisovellus, johon kunnat, yritykset, säätiöt, sosiaalitoimi ja yhdistykset voivat ladata nuorille maksuttomia tai edullisia harrastuksia, harrastusten kokeilukertoja ja pääsylippuja. Idea harrastuspassiin on tullut nuorilta ja Porin nuorisopassista saaduista hyvistä kokemuksista.