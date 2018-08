Kulttuurikeskus Caisan ovet aukeavat yleisölle lauantaina 18.8. Leipätehtaan sisäpihalla

Kulttuurikeskus Caisa avaa ovensa Elannon entisen Leipätehtaan tiloissa kivenheiton päässä Hakaniemen torista.

“Olemme luonnollisesti hyvin innoissamme tästä, sillä etsimme kauan uusia tiloja, jotka mahdollistavat monipuolisen kulttuuritarjonnan helsinkiläisille. Vihdoinkin meillä on tilat, jotka ovat melkeinpä täydelliset. Saimme lisäksi vielä mielenkiintoisen yhteistyökumppanin, Kino Sherylin”, iloitsee Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa.

Caisa on Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, joka edistää taiteen ja kulttuurin keinoin Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi. Caisassa järjestetään esityksiä, tapahtumia ja näyttelyitä sekä annetaan taideopetusta. Tiloja on mahdollista myös vuokrata. ”Kulttuurikeskus Caisa on avoin kaikille”, Suomalainen Pedrosa kertoo. Uusiin tiloihin Kaikukadulle tulee 120-paikkainen auditorio, 180-paikkainen esityssali, kokoustiloja sekä galleriatilat.

Helsingin Arabianrannassa ovensa kesäkuussa 2017 sulkenut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry:n omistama elokuvateatteri Kino Sheryl tekee paluun Caisan tiloissa. Elokuvat pyörähtävät käyntiin syyskuusta alkaen. Tulevassa ohjelmistossa nähdään jatkossakin tuttuun tapaan sekä suursuosikkeja että vaihtoehtoisempia art house -elokuvia. ”Kino Sherylin mukaan tulemisen myötä Caisan kävijöille tarjotaan lisää taide-elämyksiä, ja tietysti Kallion kulttuurielämä rikastuu entisestään”, Suomalainen Pedrosa jatkaa.

Kulttuurikeskus Caisa

Kulttuurikeskus, joka perustettiin vuonna 1996 Kaisaniemeen.

Caisa on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.

Uudet tilat otetaan käyttöön elokuussa 2018. Avajaisia juhlitaan lauantaina 18.8. klo 12–17, ja sinne ovat kaikki tervetulleita.

Kaikukatu 4, 00530 Helsinki

Kino Sheryl

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry:n omistama elokuvateatteri.