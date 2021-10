Kulttuurilautakunnan päätöksiä 26.10.2021

Soukan kirjaston tilanne

Kulttuurilautakunta päätti, että Soukan kirjasto suljetaan 1.3.2022 alkaen. Lautakunta kuitenkin päätti edellyttää, että Soukan alueelta etsitään tila väliaikaisen Pikkulaivan kirjaston kaltaiselle asioimiskirjastolle. Tilan ei tarvitse olla metroaseman välittömässä läheisyydessä.

Soukan kirjaston etäisyys tulevasta Lippulaivan kirjastosta on 1,8 km. Soukan kirjasto on teknisen elinkaarensa lopussa ja tilana huonokuntoinen. Kirjastotila on myös esteellinen eikä se mahdollista liikkumisesteisten asiakkaiden yhdenvertaista asiointia muiden kanssa.

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2005 tehnyt yhä voimassa olevan päätöksen siitä, millaista palvelukonseptia Espoon kaupunginkirjastossa tavoitellaan. Tuolloin useista vaihtoehdoista valittiin ns. aluekirjastomalli, jossa kirjastoverkko koostuu viidestä aluekirjastosta ja niitä täydentävästä lähipalvelusta. Lähikirjastoja Espoossa on 13. Kaikilla suuralueilla on aluekirjasto, kun Lippulaivan kirjasto valmistuu keväällä 2022.

Kulttuurilautakunta linjasi kokouksessaan 21.9.2021, että mikäli Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, on tehtävä ennakkoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön ja talouteen. Kirjasto on tehnyt tilauksen ennakkoarvioinnin tekemisestä konsulttiyritys FCG:lle. Työn arvioidaan olevan valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

