Suorat striimikeskustelut Savoy-teatterista tänään maanantaina ja huomenna tiistaina kulttuurin rahoituksesta ja korona-ajan kärsivistä aloista. Keskustelut ovat osa Savoy puhuu -keskustelusarjaa.

Maanantaina 10.5. klo 15-16 Kulttuurille rahaa vai märkää rättiä?

suora striimi Helsinki-kanavalla www.helsinkikanava.fi

Valtion tuki kulttuurille näyttää vakavasti uhatulta säästötoimien ja veikkausvoittovarojen hupenemisen vuoksi. Miten kulttuurielämä saadaan nousuun taloudellisten paineiden ja koronavaurioiden keskellä?

Savoyssa asiasta keskustelevat Music Finlandin toimitusjohtaja Kaisa Rönkkö, Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio ja Keskuskamarin toimitusjohtaja, Kulta ry:n toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Tiistaina 11.5. klo 14-15 Kärsimysten kautta voittoon?

suora striimi Helsinki-kanavalla www.helsinkikanava.fi

Ravintola-ala, matkailu ja kulttuuri ovat eniten koronakärsineitä aloja. Alat ovat poikkeuksellisen suuressa kriisissä, ja kompensaatiota taloudellisista menetyksistä ei ole tullut riittävästi. Miten tästä selvitään? Onko poikkeusaika muuttanut toimintaa, ja mitä on opittu? Entä uudet innovaatiot?

Keskustelemassa kokki ja ravintoloiden omistaja Henri Alen (mm. Muru, Ultima, Pastis, Sue Ellen), muusikko-kitaristi Mikko Kosonen ja hotellinjohtaja Saija Syväjärvi (Lapland Hotels Bulevardi).

Savoy puhuu -keskustelut vetää Savoy-teatterin johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä. Maanantaina musiikkia esittävät jazzmuusikot Nina Mya ja Kaisa Mäensivu. Tiistaina musiikkivieraana on The Voice of Finlandin kakkospalkinnon voittanut Elise-Juliette yhdessä trumpetisti Jukka Eskolan yhtyeen kanssa (Lenni-Kalle Taipale, Osmo Ikonen ja Kalle Torniainen).

Savoy puhuu -striimien tallenteet jäävät katsottaviksi Helsinki-kanavalle 31.5.2021 saakka.