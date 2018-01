Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala varautuu perjantaina 2.2. järjestettävään mielenilmaisuun

Kesäseteli jaetaan neljättä kertaa helsinkiläisille ysiluokkalaisille 29.1.2018 10:17 | Tiedote

Nyt on taas se aika vuodesta, kun opinto-ohjaajat jakavat Kesäsetelit helsinkiläisten koulujen 9.-luokkalaisille. Kesäsetelit jaetaan helmikuun alussa peruskoulun päättöluokkalaisille, sillä he ovat elämänsä nivelvaiheessa, jossa työkokemuksen kartuttaminen on erityisen tärkeää. Kaupunki korvaa nuoren palkanneelle työnantajalle Kesäsetelin arvon eli 300 euroa.