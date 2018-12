Kulttuurintekijöitä palkitaan Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa

Vaasan kaupunki on myöntänyt vuoden 2018 Kulttuuripalkinnon Human Design -yhtyeelle ja Nuori kulttuuritekijä -stipendin Pyry Kedolle. Palkinnot jaetaan itsenäisyyspäivän pääjuhlassa Vaasan kaupungintalolla.

Kulttuuripalkinnon saaja Human Design tekee musiikin saralla intensiivisesti ja intohimoisesti uudenlaista sekä uraauurtavaa työtä kooten konsertteihinsa vaasalaista osaamista tekniikan ja luovan taiteen aloilta. Lähtökohtana konserteissa on tuottaa kuulijalle suuria tunteita sekä luoda mahdollisuuksia myös muille vaasalaisille esiintyjille, kuten kuoroille ja tanssijoille. Human Design on perustettu vuonna 1997 ja yhtyeessä soittavat Kristian Tiihonen, Petri Hägen sekä Sami Keskikuru.

Vaasan kaupungin Kulttuuripalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena henkilölle tai ryhmälle, joka on tehnyt merkittävää ja näkyvää työtä omalla kulttuurin alallaan Vaasan kaupungin hyväksi. Kulttuuripalkinto on suuruudeltaan 2000 €.

Nuori kulttuuritekijä -stipendi Rampin Pyry Kedolle

Nuori kulttuuritekijä -stipendin saava Pyry Keto on toiminut kuluvana vuonna Ylioppilasteatteri Rampin kantavana voimana erilaisissa tehtävissä. Merkittävä työ oli kevättalvella esitetyn Rocky Horror Show’n ohjaaminen, ja Keto vastasi myös show’n teknisestä ja graafisesta toteutuksesta. Kesällä Keto näytteli pääroolia Rampin kesäteatterin näytelmässä Vaahteramäen Eemeli. Keto on lahjakas ja aktiivinen kulttuurin tekijä, joka on osoittanut suurta potentiaalia kulttuurin alalla toimien innoittajana myös muille nuorille kulttuurin harrastajille.

Nuori kulttuuritekijä -stipendi jaetaan kannustimena nuorelle lahjakkaalle ja aktiiviselle kulttuuriharrastajalle tai -ryhmälle, joka on osoittanut suurta potentiaalia omalla kulttuurin alallaan. Stipendin saaja on toiminut persoonallaan ja työskentelyllään myös innoittajana muille nuorille kulttuurin harrastajille. Stipendi voidaan myöntää alle 25-vuotiaalle vaasalaiselle nuorelle tai nuorten ryhmälle. Stipendi on 1000 €.