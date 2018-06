Kulturfonden Island-Finland delar ut stipendier på 25 550 euro

Lehdistökutsu: Itämeren alueen media-asiantuntijat kokoontuvat Hanasaareen – mitä sananvapaus tarkoittaa Baltiassa? 25.5.2018 09:10 | Tiedote

Hanasaaren kansainvälisenä sananvapauspäivänä Speaking Is Silver käsitellään tänä vuonna mediatilannetta eri puolilla Itämerta otsikolla Media Freedom In The Baltic Region.