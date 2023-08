Kuluttaja-asiamiehen Maskun Kalustetalolle ehdottama seuraamusmaksu lieveni markkinaoikeudessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tarkkaillut Maskun Kalustetalon markkinointia ja ilmoittanut 5.7.2022 päätöksestään viedä asian markkinaoikeuteen. Maskun Kalustetalo esitti markkinaoikeudessa KKV:n vaatimusten hylkäämistä, sillä perusteella, että Maskun markkinointi ei ole esitettyjen syytteiden mukaista. Kuluttaja-asiamiehen seurannassa ajanjaksolla 7/2020–10/2021 oli vain 10 tuotteen markkinointi, mikä on noin 0,14 prosenttia kaikista Maskun tuotteista. Otannasta ei voi tehdä johtopäätöksiä Maskun markkinoinnin yleisestä toimintamallista, kuten markkinaoikeuskin päätöksessään totesi.

– Otamme markkinaoikeuden päätöksen vastaan kuitenkin osittain pettyneinä, sillä olemme pyrkineet varmistamaan, että markkinointimme noudattaa lakia, annettuja linjauksia ja ohjeistuksia. Masku on myös ollut halukas yhteistyöhön kuluttaja-asiamiehen kanssa, pyytänyt lisäohjeistuksia ja ollut koko ajan valmis tarkastelemaan markkinointikäytäntöjään, sanoo Maskun Kalustetalon toimitusjohtaja Hanna Kuronen.

Huonekalualan kilpailutilanne Suomessa on erittäin kova. Maskun Kalustetalo kehittää jatkuvasti markkinointiaan ja mainonnan kilpailukeinoja.

– Pyrimme toimimaan kaikessa markkinoinnissamme huolellisesti sääntöjen ja ohjeistusten mukaisesti. EU:n Omnibus-direktiivin voimaantulo on ollut hyvä asia, koska se on selkeyttänyt markkinointilainsäädäntöä. Nyt katsomme eteenpäin ja jatkamme Maskun määrätietoista kehittämistä. Tuomme jatkossakin uusia, edullisia palvelumalleja ja tuotteita asiakkaillemme. Suomalaisena perheyhtiönä olemme aina asiakkaan puolella, ja meille on tärkeää pystyä lunastamaan asiakkaillemme antamamme hintalupaus, Kuronen toteaa.