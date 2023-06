Kuluttajajärjestöt jättivät EU:n laajuisen valituksen 17 lentoyhtiön viherpesukäytännöistä

Vaadimme, että EU tutkii asian ja pyytää asianomaisia lentoyhtiöitä sekä koko alaa lopettamaan väitteiden esittämisen, jotka antavat kuluttajille vaikutelman, että lentäminen olisi ympäristön kannalta kestävä tapa matkustaa. Tämä ei pidä paikkaansa: lentäminen ei ole kestävää, eikä se ole sellaiseksi muuttumassa lähitulevaisuudessa.

Kilpailu- ja kuluttajansuojaviranomaisten tulisi pyytää lentoyhtiöitä hyvittämään maksut niiden asiakkaille silloin, kun lentoyhtiöt ovat harhaanjohtaviin väitteisiin perustuen ehdottaneet kuluttajille ylimääräisten ”vihreiden” maksujen maksamista.

BEUC:n jäsenet ovat tunnistaneet lukuisia esimerkkejä kuluttajille kohdistetuista harhaanjohtavista väitteistä:

- Väitteet, joiden mukaan ylimääräisten hyvitysten maksaminen voi "tasata", "neutralisoida" tai "kompensoida" lennon hiilidioksidipäästöjä ovat tosiasiallisesti virheellisiä. Kompensointitoimien ilmastohyödyt ovat erittäin epävarmoja, kun taas lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamat haitat ovat taatut.

- Lentoyhtiöt johtavat kuluttajia harhaan veloittaessaan heiltä korkeampia maksuja edistääkseen kestävien lentopolttoaineiden (SAF) kehittämistä: Tällaiset polttoaineet eivät ole markkinavalmiita, ja äskettäin hyväksytyssä EU:n lainsäädännössä asetetaan erittäin alhaiset tavoitteet sille, kuinka paljon kestävää polttoainetta tulisi sisältyä lentokoneiden polttoaineseokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnes kestäviä polttoaineita on saatavilla laajalti – 2030-luvun jälkeen – edustavat ne parhaimmillaan vain pientä osuutta lentokoneiden kerosiinisäiliöissä.

- Väitteet, jotka antavat ymmärtää, että lentomatkailu voi olla "kestävää", "vastuullista" ja "vihreää", ovat petollisia. Mikään ilmailualan käyttämistä strategioista ei tällä hetkellä pysty estämään kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. On tärkeää lopettaa näiden väittämien esittäminen, sillä lentoliikenteen lisääntyessä päästöt jatkavat kasvuaan tulevina vuosina.

Ursula Pachl, BEUC:n apulaispääjohtaja, kommentoi:

”On täysin selvää, että lentomatkailu aiheuttaa merkittävän ja kasvavan osuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän tiedon valossa on uskomatonta, että lentoyhtiöt saavat vapaasti houkutella kuluttajia ilmastoystävällisillä viesteillä, kuten ”CO2-kompensoitu” tai ”CO2-neutraali”. Kehotamme viranomaisia ​​puuttumaan tähän kuluttajia vakavasti harhaanjohtavaan käytäntöön.”

”Maksatpa sitten ”vihreän hinnan” tai et, lentosi synnyttää silti ilmastolle haitallisia kaasuja. Ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä teknisistä ratkaisuista ei ole tulossa lähiaikoina laajamittaista todellisuutta, joten lentämisen kuvaaminen kestävänä liikennemuotona on puhdasta viherpesua. Lentoyhtiöiden pitäisi viipymättä lopettaa harhaanjohtavan mielenrauhan tarjoaminen kuluttajille aikana, jolloin monet haluavat matkustaa kestävämmin.”

”Kuluttajakysynnän siirtäminen kestävämpiin liikennemuotoihin on ratkaisevan tärkeää päästöjen vähentämiseksi. Lentoyhtiöiden on lopetettava antamasta kuluttajille virheellinen vaikutelma siitä, että he valitsevat kestävän liikennemuodon. Lisäksi päättäjien on pyrittävä löytämään ratkaisuja, jotka tarjoavat kuluttajille luotettavia, houkuttelevia ja kestäviä vaihtoehtoja, kuten laadukkaampia kaukojunayhteyksiä.”

