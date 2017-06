Kuluttajatrendien muutokset vetävät pakkausteollisuuden kasvua

20.6.2017 11:16 | Uusi puu

Kun aaltopahvin teollinen tuotanto Suomessa käynnistyi 106 vuotta sitten, tuskin arvattiin, miten pitkäikäinen tuote tuolloin kehitettiin. Kiinnostus puupohjaisen, uusiutuvan ja kierrättävän aaltopahvin mahdollisuuksiin pakkausmateriaalina kasvaa uusien kuluttajatrendien myötä. Kaupungistuminen, verkkokaupan ja ekologisten arvojen sekä vähittäiskaupan siirtyminen arvoa kasvattaviin pakkausratkaisuihin kasvattavat kuitupohjaisten pakkausten kysyntää ja valmistusta.

- Pakkauksella halutaan yhä enemmän erottautua muista tuotteista. Samalla tuoretuotteissa siirrytään yhä enemmän pellolta pöytään-pakkaamiseen, mikä lisää tuoretuotteiden hyllyikää kaupassa, vähentävät hävikkiä ja parantavat ruokaturvallisuutta, kuvailee Stora Enso Packagingin tuotepäällikkö Timo Anonen.

Esimerkiksi meijeri- ja terveystuotteissa markkinoille tulee Anosen mukaan koko ajan uusia brändejä, eri pakkauskokoja ja -innovaatioita.

- Pakkaus ei ole enää vain pakkaus sinänsä, vaan yhä useammin ratkaisu ja innovaatio joka kulkee valmistajalta kuluttajalle. Meidän tehtävä on tuottaa brändien omistajille ratkaisuja, jotka vastaavat niiden tehokkuus-, muotoilu- ja ympäristövaatimuksiin.



Kestävään kehitykseen liittyvät arvot ovat vahva globaali trendi, joka pakkausteollisuudenkin on otettava tuotekehityksessään huomioon.

- Tämä trendi lähtee kuluttajasta, jonka arvostukset heijastuvat kauppaan ja valmistavaan teollisuuteen, huomauttaa Anonen.

Palkinto maailman parhaasta pakkauksesta

Yhtiön tuoreen kalan pakkaamiseen ja kuljetukseen tarkoitettu EcoFishBox palkittiin Düsseldorfin pakkausmessuilla toukokuun alussa maailman parhaana kestävän kehityksen mukaisena pakkausratkaisuna. Kilpailussa oli ehdolla lähes kolme sataa ehdokasta eri kategorioissa.

- Meidän tuotteessa korostettiin sosiaalista näkökulmaa, koska tuotteella voidaan vähentää ruokahävikkiä, se parantaa tuoteturvallisuutta ja lisää tuotteen informatiivisuutta.

Palkinnon perusteluissa korostettiin pakkausraaka-aineen uusiutuvuutta ja kierrätettävyyttä. Vaikka laatikko on suojattu kummaltakin puolelta barrierkalvolla, siihen käytetty muovi voidaan erotella kierrätysvaiheessa.

- Muovisuojaus on välttämätön, koska pakkaus altistuu molemmin puolin kosteudelle. Kun laatikko kestää kosteuden ja on vuototiivis, sen käyttöä muuhunkin elintarvikkeiden kuten lihan ja marjojen pakkaamiseen tutkitaan parhaillaan, kertoo Anonen.



- Litteänä aihiona tehtaalta kalanpakkaajille toimitettava pakkaus vie kuljetuksissa seitsemän kertaa vähemmän tilaa kuin nyt käytössä olevat styroxlaatikot. Tätä laatikkoa käytettäessä tarvitaan siis seitsemän kertaa vähemmän kuljetuksia. Tietysti tavoitteena on globaali markkina, vaikka onkin luontevaa aloittaa kasvu pohjoismaisilla ja Baltian markkinoilla, muistuttaa Anonen.

Anosen mukaan näköpiirissä on pakkausteollisuuden ja materiaalitietoisuuden vahva kasvu.

- Kun pakkaaja on vastuullinen kierrätyksestä, asiakkaamme on yhä kiinnostuneempi tuotteen helposta kierrätettävyydestä, minkä uusiutuva materiaali mahdollistaa.

- Ekologia ja ekonomia kulkevat tässäkin käsi kädessä. EU:n pakkausjätedirektiivin tavoite on vähentää materiaalien käyttöä. Siinä on onnistuttukin, kun esimerkiksi jugurttipurkkien aaltopahviseen kuljetusalustaan tarvitaan 55 prosenttia vähemmän materiaalia kuin 1980-luvulla. Me pyrimme tekemään enemmän kuin mitä direktiivi vaatii ja olimmekin toimialana kehittämässä aaltopahvin talteenottoa ja kierrätystä heti 1990-luvun alusta alkaen.