Kulutuskäyttäytymisen muutosvauhti kiihtyy - kuluttaja vaatii yhä useammin vastuullisesti tuotetun tuotteen

Infine on Suomen ensimmäinen vastuullisuusteknologia start-up. Vuonna 2018 perustettu Infine on koonnut riippumattoman Vastuullisuuspaneelin, joka kuratoi tuotteet ja palvelut Ostavastuullisesti.fi -sivustolle sekä Suomen vastuullisin tuote -kilpailuun. Sivuston tarkoituksena on helpottaa kuluttajia tekemään vastuullisempia valintoja arjessaan. Infine kehittää tekoälypohjaista, skaalautuvaa ohjelmistopalvelua yritysten vastuullisuuspäätöksenteon ja -johtamisen tueksi.