Kumpula-Natri iloitsee menestyksekkäästä europarlamenttikaudesta: ”Tämä oli mieleenpainuvin päätös”

Europarlamentiaarikko, SDP:n eurovaaliehdokas Miapetra Kumpula-Natri on erittäin tyytyväinen tänään Strasbourgissa viimeiseen täysistuntoviikkoon päättyvään europarlamenttikauteen.

– Viisivuotinen urakka alkaa olla takana, ja vauhtia on riittänyt. Olen päässyt vaikuttamaan päätöksiin, joilla on ollut suoria ja todellisia vaikutuksia miljoonien ihmisten arkeen ja kukkaroon niin Suomessa kuin Euroopassa, Kumpula-Natri iloitsee.



Mieleenpainuvin päätös, jossa kokenut EU-poliitikko oli osallisena, oli puhelun hintoja roimasti ympäri Euroopan alentanut Roaming-maksujen poistaminen.



– Päätöksen myötä nyt voi soittaa, tekstailla ja surffailla toisessa EU-maissa ilman lisäkustannuksia! Olin parlamentin pääneuvottelija ja muutimme esityksen sellaiseksi, että Suomessa kyettiin säilyttämään puhelinliittymien alhaiset hinnat!



Kumpula-Natri pitää erittäin tervetulleina parlamenttikaudella ilmatonmuutoksen saralla otettuja suuria edistysaskeleita.



– Tuntuu, että ilmastonmuutos otetaan viimein sen edellyttämällä vakavuudella. Merkkipaaluna pidän Pariisin ilmastosopimusta – tämän jälkeen EU-sääntely otti suuria harppauksia useilla sektoreilla liikenteestä energiaan.



Kumpula-Natria työllisti etenkin ilmastopaketin energiakokonaisuus. Hän huomauttaakin, miten EU on onnistunut vauhdittamaan ilmastoystävällistä uusiutuvaa energiaa ja energiaverkon ja sähkömarkkinoiden modernisointia.



– EU on yhdessä yli 20 % maailman bruttokansantuotteesta! Unionin leveillä hartioilla voimme ohjata markkinoiden suuntaa kohti ilmastoystävällisempää Eurooppaa ja maailmaa! Muovien vähentäminen, kiertotalous ja autojen päästöt; globaalit yritysjätitkään eivät voi jättää huomioimatta viidennestä maailman markkinoista. Kun muutamme markkinoita, emme sälytä kustannuksia yksittäisille kuluttajille tai edes maille.

Kaudella tehtiin myös näkyviä toimia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen esimerkiksi työntekijöiden asemassa; samasta työstä tulee saada samassa työpaikassa sama palkka riippumatta kansallisuudesta. Myös valvontaa työmarkkinoilla esiintyvistä väärinkäytöksistä parannetaan ELA viranomaistominnalla. Monille EU maille tulee myös ensi kertaa velvollisuus antaa isyyslomaa.



Harmailta hiuksilta ei tälläkään kaudella ole vältytty, ja esimerkiksi britit tuntuvat Kumpula-Natrin mielestä ajelehtivan brexitinsä kanssa pauhaavassa koskessa kuuluisan ajopuun tavoin, vailla kykyä puuttua kulkusuuntaan.



Euroopan politiikkaa seuratessa tuntuu, että Euroopan kello tikittää taaksepäin.



– Valitettavasti tämä näkyy vähemmistöjen-, mutta myös naisten asemassa. Oikeistopopulismin kansainvälinen linja näyttää systemaattisesti rakentuvan antielitismin, antimaahanmuuton, anti-EU:n, antinaisten ja jopa valitettavasti antitieteen ja anti-ilmaston linjoille.



– Tämä ajattelumalli pitää kitkeä pois, siltä pitää katkaista siivet Euroopassa. Yksi vaikuttamisen paikka on eurovaaleissa. Älä jätä ääntäsi käyttämättä, sillä silloin annat päätösvallan jollekin muulle!



Pääsiäisen jälkeen alkaa eurovaalien kampanja-aika. Eurovaalien ennakkoäänestys on 15.-21.5. ja varsinainen vaalipäivä 26.5.