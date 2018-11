Kumpula-Natri johtaa europarlamentin valtuuskuntaa Pariisiin

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri johtaa Euroopan parlamentin valtuuskuntaa YK:n koolle kutsumassa Internet Governance Forumissa, joka järjestetään tänä vuonna Pariisissa.

Internet Governance Forum kokoaa yhteen valtioita, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja tiedeyhteisöjä pohtimaan internetin luomia mahdollisuuksia ja sen käyttämisen pelisääntöjä.

– Viime vuonna rikottiin eräänlainen haamuraja, kun internetin käyttäjien määrä ylitti 50 prosenttia maapallon väestöstä. Tämä tarkoittaa, että internetillä on lähes 4 miljardia käyttäjää, Kumpula-Natri painottaa.

– On entistä tärkeämpää keskustella verkon pelisäännöistä aikana, jolloin internetin vapaus on häilyvämpää. Useamman päivän kestävässä kokouksessa on tarkoitus vaihtaa ajatuksia muun muassa siitä, miten internetin hyödyt saadaan käyttöön mahdollisimman laajasti ja tasa-arvoisesti kaikkialla maailmassa.

Kumpula-Natrin johtama valtuuskunta tapaa kahdenkeskisissä tapaamisissa muun muassa edustajia Yhdysvalloista sekä internetin osoitteiden tunnuksia hallinnoivan ICANN:sta, yritysmaailmasta ja kansalaisjärjestöistä. Oletettavissa on, että yksi kokouksen tärkeimmistä keskustelunaiheista on tekoäly. Myös uudet, markkinoille nousemassa olevat teknologiat, kuten uuden sukupolven 5G-verkot, ovat tapetilla Pariisissa.

– Teknologian kehitys ja tekoäly ovat aivan keskiössä, kun Euroopassa ja Suomessa etsitään keinoja lisätä tuottavuutta ja uusia työpaikkoja 2020 ja 2030 -luvuilla. Teknologian hyödyntämisessä Eurooppa on tällä hetkellä pahasti jäljessä Yhdysvaltoja ja Kiinaa. Samalla on tärkeää vaikuttaa, että eurooppalaiset arvot esimerkiksi yksityisyyden suojasta saadaan näkyviin, Kumpula-Natri toteaa.

– Pohdittavaa riittää. Keskustelussa on taatusti myös se, millaisella politiikalla saamme pidettyä yllä Internetin avoimuuden ja luottamuksen uusien teknologioiden valmistuessa.