Kumpula-Natri, Näkkäläjärvi, Penny ja Pitkänen SDP:n eurovaaliehdokkaiksi

SDP:n Marin: Hallitus on heikentänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa 4.9.2018 12:55 | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin pitää huolestuttavana – joskaan ei yllättävänä – tuoreita tutkimustuloksia, joiden mukaan miehet ovat hyötyneet vuosien 2016–2018 verotuksen ja sosiaalietuuksien muutoksista useammin kuin naiset, kun taas valtaosa harjoitetun talouspolitiikan häviäjistä on naisia. Tulokset selviävät tänään julkaistusta Tasa-arvoa talousarvioon -selvityksestä. Marinin mielestä tutkimustulokset on otettava vakavasti ja talouspoliittisessa päätöksenteossa on siirryttävä sukupuolivaikutusten arviointiin. - Tiivistetysti voidaan todeta, että Sipilän hallituksen talouspolitiikan maksajina ovat olleet erityisesti naiset ja jo valmiiksi heikossa asemassa olevat. Edes hallituspuolueet eivät voi asiaa enää kieltää tai muuksi selittää. Seuraavaksi on ratkaistava, miten epätasa-arvoinen tilanne korjataan. Kun tämä hallitus ei siihen nähtävästi kykene, on asian oltava seuraavan hallituksen työlistan kärjessä. Marin muistuttaa, että sukupuolitietoista budjetointia