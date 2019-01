Kumpula-Natri toppuuttelee keskustapoliitikoiden pelottelua

SDP:n puheenjohtaja Rinne sairauslomalla tammikuun 7.1.2019 15:56 | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sairauslomalla tammikuun ajan. Rinteen vointi on parantunut ja hänen arvioidaan palaavan töihin helmikuun alussa. Rinne joutui Espanjan lomamatkallaan sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi. Myös Rinteen puoliso on edelleen sairaalahoidossa. Toipuminen keuhkokuumeesta estää toistaiseksi puheenjohtaja Rinteen lentomatkustamisen. Rinne ja hänen puolisonsa joutuvat jatkamaan toipumistaan Espanjassa, kunnes he ovat matkustuskuntoisia. Lisätietoja: Dimitri Qvintus, 050 574 0956 SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen viestintävastaava