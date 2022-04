Kun herkkyys uuvuttaa ja on voimavara yhtä aikaa

Susanna Jussila: Sielun sopukoita – Voit säröillä ja silti säihkyä

Halu parantaa maailmaa on ollut aina vahvana Susanna Jussilan arvoissa. Sen vuoksi hän hakeutui unelma-ammattiinsa järjestötyöhön, jossa hän työskenteli projekteissa ihmisoikeuksien puolesta. Erään projektin päätyttyä hän huomasi, että työ henkisesti raskaiden aiheiden parissa oli vaikuttanut häneen kyynistävästi: hänen oli vaikea nähdä hyvää ympärillään. Susanna Jussila oli sairastunut myötätuntouupumukseen.

Jussila joutui luopumaan rakkaasta työstä toipuakseen. Runoja Susanna Jussila on kirjoittanut jo vuodesta 2011, jolloin hän oli juuri valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi.

Kirjoittaminen toimi terapeuttisena voimana, ja vuonna 2014 hän perusti Sielun sopukoita -runoblogin, ja alkoi julkaista tekstejään myös muiden nähtäville. Kaksi vuotta sitten blogin rinnalle syntyi myös suosittu Sielun_sopukoita -instagram-tili, joka osoitti, että voimauttavalle runoudelle on tässä ajassa todella tarvetta.

Seuraajien määrä osoittaa uuden tavan lukea ja jakaa runoutta sosiaalisen median kautta. Runoista on tullut sosiaalisen median kautta valtavan suosittuja. Somen formaatti mahdollistaa osallistumisen ja runojen jakamisen, sekä kannustaa positiivisella tavalla ihmisiä ilmaisemaan itseään. Ilmiö on tuttu myös maailmalla: esimerkiksi kanadalaisella Rupi Kaurilla on 4,5 miljoonaa seuraajaa Instagramissa ja hänestä on tullut maailmaa kiertävä runolähettiläs. Susanna Jussilan Sielun_sopukoita on Instagramin suurin suomalainen runotili, sillä on tällä hetkellä 37 400 seuraajaa.

Herkkyys ja myötätunto, joiden kanssa Susanna Jussila on joutunut elämässään tasapainoilemaan, toimivat runoudessa voimavarana. Herkkyys avaa hänelle kosketuksen syviin tunteisiin ja myötätunnon kautta hän pystyy samaistumaan myös muiden ihmisten kokemuksiin ja sanoittamaan yhteisiä ajatuksia.

Nyt ilmestyneessä runokirjassa Sielun sopukoita Susanna haluaa tuoda lukijalleen tunteen siitä, ettei hän ole yksin ajatustensa, tunteidensa ja kokemustensa kanssa. Säröt yhdistävät kaikkia, ja ne tekevät ihmisistä inhimillisiä ja aitoja. Susanna Jussila on ymmärtänyt, että myös kirjoittamalla voi auttaa, lohduttaa ja lisätä toivoa. Hän on löytänyt uuden keinon parantaa maailmaa.

Susanna Jussila (s. 1984) on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteri. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon traumojen ja kehollisuuden merkityksestä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä. Lisäksi hän on työskennellyt personal trainerina ja joogaopettajana. Jussilan runoja on julkaistu seitsemässä eri teoksessa.

Sielun sopukoita -runoteos kuuluu Hidasta elämää -kirjaperheeseen.

