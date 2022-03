Kun ilmastonmuutosta torjutaan luonnon monimuotoisuuden kustannuksella

Suoalue on rikas kasvillisuudeltaan ja mineraalipitoisuudeltaan. Viiankiaapa kuuluu kansalliseen soidensuojeluohjelmaan ja EU:n Natura 2000-verkostoon, joten alueen piti olla rauhoitettu. Kunnes kaivosyhtiö Anglo Americanin malminetsintä tuotti tulosta kymmenen vuotta sitten. Tämän seurauksena yhtiö suunnittelee alueelle monimetallikaivosta, jota perustellaan työllisyysvaikutuksilla ja ilmastonmuutoksen torjumisella.

Voiko kaivos olla ympäristöteko?

Alueen suunniteltu monimetallikaivos palvelisi akkuteollisuutta ja sähköistyvää liikennettä. Nyt on kyse siitä, kumpi painaa päätöksenteossa enemmän, luonnon monimuotoisuus vai akkuteollisuuden tarpeet?

Viiankiaapa ikuisesti kertoo kaivoksen uhkaavasta varjosta mutta myös aavan kauneudesta, lajistollisesta rikkaudesta ja merkityksestä aavan kulkijoille. Kirjassa yhdistyvät taide, luonnontieteet, alueen kulttuuri- ja elinkeinohistoria sekä ympäristöestetiikka ja ympäristöeettinen pohdiskelu. Viiankiaapa koskettaa ja avartaa ajatuksia.

Kirjailijoiden mukaan kysymys ei ole vain yhdestä jängästä jossain syrjäseudulla, vaan maailmanlaajuisesta luonnon ahdingosta.

”Luontokato on niin vakava ongelma, että nykyisten suojelualueiden luontoarvoja ei pidä uhrata tai vaarantaa yhteiskunnan sähköistämisen nimissä.”

Kaivosyhtiön toimittamat YVA-selostus ja Natura-arviointi ovat ELY-keskuksen mukaan puutteelliset ja ELY-keskus odottaa parhaillaan kaivosyhtiöltä lisäselvityksiä.

Kirjailijat

KAIJA KIURU (s.1959) on valmistunut kuvanveistäjäksi Lahden taideinstituutista. Hänellä on myös kuvataiteilijan AMK-tutkinto ja maisterintutkinto taidehistoriasta. Lisäksi hän on opiskellut ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta. Kiurun teokset kuvaavat usein ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. Kiurulle myönnettiin valtion taiteilijaeläke vuonna 2021.

Filosofian tohtori TIMO HELLE (s.1947) on eläinekologian dosentti ja eläkkeellä oleva erikoistutkija. Helteen erikoisaloina ovat olleet poronhoitoa ja pohjoista luontoa koskevat kysymykset. Hän on ansioitunut myös tieteen popularisoijana. Helle on toiminut puheenjohtajana Suomen luonnonsuojeluliitossa ja Suomen Luonnonsuojelun Säätiössä sekä hallituksen jäsenenä Luonnonperintösäätiössä. Vuonna 2007 hänelle myönnettiin ympäristöneuvoksen arvonimi.

Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi