Kun muutat mieltä, muutat maailmaa – Mielitekoja kuljettaa lukijan oman toiminnan ymmärtämiseen 

Aivoista syntyy oma mieli – hetkestä toiseen muuttuva kokemus itsestä ja elämästä. Ihmisaivoilla on ainutlaatuinen kyky luoda myös jaettuja kokemuksia, yhteistä todellisuutta. Se muotoutuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja sen varaan rakennetaan inhimillisesti kestävää tulevaisuutta.

Mielitekoja on löytöretki sisäiseen kokemukseen. Teos tarjoaa helposti lähestyttävän ja käytännönläheisen tavan ymmärtää mielen ja käyttäytymisen ilmiöitä.

Psykologi Ville Ojanen johdattelee lukijansa pään sisäiseen todellisuuteen, omaan kokemukseen. Käyttäytymistieteellistä tutkimusta, käytännön kokemusta ja mielen filosofisia teemoja yhdistelevä kirja risteilee ihmisen sisäisessä maailmassa satamasta toiseen.

Kokeneen matkaoppaan valitsema reitti tarjoaa näkökulmia itsen ja toisten ymmärtämiseen, käyttäytymisen muuttamiseen ja yhteisöjen kehittämiseen niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. Samalla se viitoittaa kolme askelmaa, jotka johtavat yhteisöjen ihmislähtöiseen ja inhimillisesti kestävään kehykseen.

Nämä näkökulmat voivat vaikuttaa tapaasi ajatella sekä olla yhteydessä itseesi ja toisiin. Jos tiedät, mitä sinun ja muiden mielessä on meneillään, sinulla on edellytykset vaikuttaa siihen. Ja kun muutat mieltä, muutat maailmaa.

Ville Ojanen on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi. Hän on palkittu puhuja ja tiedon popularisoija yli 20 vuoden kokemuksella. Ojanen on työskennellyt tutkijana Suomen akatemian huippuyksikössä ja matkapuhelinyhtiö Nokian tutkimusyksikössä, neuropsykologina lasten osastolla, HR-esimiehenä, valmentajana ja konsulttina. Tällä hetkellä hän toimii startup-yrittäjänä ja käyttäytymistieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenenä pääministerin kansliassa.

Ville Ojanen: Mielitekoja – Mitä päässä liikkuu ja miten mieli muuttuu (Docendo 2022), sidottu, 200 sivua.

Toimittaja, pyydä mediavedos ennakkoon:

tiedotus@docendo.fi

kansikuvat www.docendo.fi/sivu/medialle/