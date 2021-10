Kun naisen mitta täyttyy – Eläin on Lisa Taddeon hurja kostoromaani #metoon jälkeiseen aikaan

”Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, miten Kaliforniassa sujuisi. En tiennyt, päätyisinkö panemaan tai rakastamaan tai satuttamaan jotakuta. Tiesin vain, että odottaisin puhelua. Tiesin, että olisin raivokas. Matkani saattaisi viedä minut monenlaisille poluille. En vain uskonut, että yksikään niistä johtaisi murhaan.”

Joan on koko elämänsä joutunut kestämään miesten julmuuksia ja paennut lapsuuden traumaa. Kun Joanin mitta täyttyy, hän päättää kohdata menneisyytensä ja ajaa New Yorkista Kaliforniaan mielessään yksi tehtävä. Hänen on löydettävä Alice. Los Angelesia ympäröivien kanjonien läkähdyttävässä paahteessa Joan kerää voimia vastaiskuun.

Lisa Taddeon Eläin on tummasävyinen, trillerimäinen romaani, jossa kirjailijan armottoman tarkat havainnot paljastavat, mitä kaikkea naisen on vieläkin kestettävä nykymaailmassa aina manspleinauksesta seksuaaliseen väkivaltaan. Samalla kirja on osuva kuvaus Kalifornian pinnallisesta wellness-kulttuurista sekä äitien ja tytärten välisistä suhteista ja kaipuusta.



”Eläin vangitsee rohkeasti ja urhoollisesti naissukupolven raivon ja on vuoden 2021 katarttisin lukukokemus.” – MarieClaire



“Väkevä, uljaan itsevarma esikoisromaani… Joanin kertojanääni on niin terävä ja puoleensavetävä että lukija seuraisi häntä minne hyvänsä… Taddeon proosa säihkyy.” —The New York Times Book Review



Lisa Taddeo on palkittu yhdysvaltalainen toimittaja ja kirjailija. Hänen kansainväliseksi ilmiöksi ja New York Timesin bestseller-listan kärkeen noussut amerikkalaisnaisten seksielämää kuvaava Kolme naista (Gummerus) oli huikea arvostelu- ja myyntimenestys eri puolilla maailmaa. Taddeo asuu miehensä ja tyttärensä kanssa Uudessa-Englannissa Yhdysvaltojen koillisosassa.

Lisa Taddeo: Eläin

408 sivua

alkuteos Animal

suomentanut Marianna Kurtto

myös äänikirjana, lukija Karoliina Kudjoi

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi