Kun OCD muuttaa pelkoajatuksen kiistattomaksi totuudeksi

Just My Situation kertoo Jim Pembroken tien suomalaisen rockin legendaksi 22.9.2022 13:30:00 EEST | Tiedote

Vuoden yllättävin rockelämäkerta on tässä. Kun Jim Pembroke kuoli vuosi sitten, vain harva tiesi, että hän oli kaikessa hiljaisuudessa ehtinyt lähes viimeistellä muistelmansa. Just My Situation on tärkeä teos englantilaispojasta, josta tuli yksi suomalaisen rockhistorian kulmakivistä Wigwamin laulajana ja useiden eturivin artistien laulunkirjoittajana.