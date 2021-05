Kun valo osuu juuri sopivasti – Taidehallin uusi näyttely yhdistää elokuvaa ja valokuvaa

Jaa

Filmverkstadenin 10-vuotisjuhlanäyttely nostaa audiovisuaalisen kerronnan pääosaan erityisesti valokuvan ja liikkuvan kuvan muodossa. Näyttely on myös katsaus siihen, mitä analogisen elokuvan ja valokuvan maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. 14 audiovisuaalisen taiteen tekijää esittäytyy Vaasan taidehallissa sekä Galleria Ibiksessä 29.5.–8.8.2021.

Vaasassa toimiva audiovisuaalisen taiteen yhdistys, Filmverkstaden on kymmenen vuoden ajan tuonut yhteen audiovisuaalisen taiteen alalla toimivia taiteilijoita ja tekijöitä eri puolilta maailmaa.

Juhlanäyttelyssä Kun valo osuu juuri sopivasti - When the Light Hits Just Right nähdään monimediaisia teoksia 14 taiteilijalta, jotka ovat joko Filmverkstadenin aktiivisia jäseniä tai vierailleet yhdistyksen residenssissä. Näyttelyn teoksissa analoginen filmi tai valokuvaus yhdistyy osaksi kokonaisuutta. Liikkuvan kuvan käsitettä sen eri muodoissa tutkitaan myös digitaalisen videon, installaatioiden ja kaksiulotteisten töiden kautta.

Teoksissa elokuva ja valokuva näyttäytyvät kauniina, vahvana ja fyysisenä välineenä, joka sitoo valon itseensä ja säilyttää pinnassaan ajan leiman. Ne laajentavat katsojan käsitystä siitä, mitä valokuva ja elokuva ovat, mitä ne voivat olla ja miten ne voidaan kokea. Näyttely on myös katsaus siihen, mitä analogisen elokuvan ja valokuvan maailmassa tällä hetkellä tapahtuu.

Näyttelyn taiteilijat ovat Elvira Akzigitova (EE), Roger Beebe (US), Daniel Beijar (FI), Dagie Brundert (DE), Britt Al-Busultan (FI/NL), Claudia Hausfeld (IS/DE), Janika Herlevi (FI), kinoMANUAL (PL), Natalia Koziel (PL/FI), Matti Lahti (FI), Rebecca Erin Moran (IS/US), Marek Pluciennik, Greg Pope (UK/NO) ja Lasse Vairio (FI).

Näyttelyn ovat kuratoineet Sarah Schipschack ja Britt Al-Busultan. Shipschack (s. 1976 Dresden, Saksa) on Norjan Tromssassa asuva elokuvakuraattori, ohjelmoija ja tuottaja. Viimeisen 15 vuoden aikana hän on ollut perustamassa useita taide- tai kokeellisten elokuvien tuottamis- ja esittämispaikkoja. Viimeisin näistä on vuonna 2016 Tromssaan perustettu analoginen elokuvalaboratorio Polar Film Lab. Al-Busultan (s. 1976 Al-Khobar, Saudi-Arabia) on Filmverkstadenin perustaja ja johtaja sekä laajennetun elokuvan (expanded cinema) alalla työskentelevä taiteilija.

Filmverkstaden haluaa edistää taiteen tekijöiden työskentelymahdollisuuksia sekä herättää kiinnostusta audiovisuaaliseen taiteeseen laajemminkin. Se on luonut kansallisen ja kansainvälisen alustan, jossa audiovisuaalisen taiteen alalla toimivat taiteilijat ja tekijät voivat tavata, luoda, kehittää, esittää ja jakaa taidettaan. Yhdistys tarjoaa palveluita ja olosuhteita analogisen filmin ja valokuvauksen parissa työskenteleville sekä järjestää työpajoja, elokuvanäytöksiä ja muita aiheeseen liittyviä projekteja.

Näyttelyä ovat tukeneet Pohjoismainen kulttuuripiste, Pohjoismainen kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus Taike, Veljekset Gröndahlin Säätiö, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto, Konstsamfundet, Vaasan kaupunki ja Goethe-Instituutti.

Kun valo osuu juuri sopivasti – When the Light Hits Just Right on esillä Vaasan taidehallissa sekä Galleria Ibiksessä 29.5.-8.8.2021.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/wgjdRpqUNRGMbBa5/fo