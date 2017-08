Kuninkuusravit kutsuvat Leppävaaraan - Vermon alueella rakennetaan kestävää Espoota

4.8.2017 13:46 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Nyt käynnistyvänä viikonloppuna Leppävaarassa vietetään todellista raviurheilun superjuhlaa. Kuninkuusravit ravataan osana Suomen 100-vuotisjuhlaa ja samalla juhlistetaan 110-vuotiasta suomenhevosta. ”On hienoa, että olemme saaneet nämä erityisen tärkeät ”kunkkarit” tänne meille Espooseen ja Vermoon, Suomen raviurheilun ykkösradalle”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo. ”Kunkkarit sopii mainosti Espooseen, joka on rakentunut Kuninkaantien varrelle. Vaakunassakin on hevosenkenkä.”

Leppävaaran asukkaat tyytyväisiä palveluihin

Leppävaaran alue soveltuu mainiosti suurtapahtuman järjestämiseen erityisesti siksi, että paikalle on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Leppävaara on kaupunkiradan myötä kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa Espoon suurimmaksi ja vilkkaimmaksi kaupunkikeskukseksi, jossa kaikki kaupunkielämään kuuluva on lähellä.

Viiden kaupunkikeskuksen verkostomaisessa Espoossa Leppävaara on esimerkki siitä, että isonkin alueen kehittäminen ja kasvu voidaan toteuttaa onnistuneesti. Esimerkiksi uusittu urheilupuiston alue maauimaloineen on ollut valtavan suosittu ja vetää kävijöitä kauempaakin. Viime vuonna toteutetussa kaupunkipalvelututkimuksessa Leppävaaran alueen asukkaat olivat kaikkein tyytyväisimpiä kaupungin palveluihin.

Kaikista Espoon viidestä kaupunkikeskuksista muodostuu viihtyisiä asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskuksia, joissa on hyvät palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet sekä lähiluonto helposti saavutettavissa. Metron myötä kaikki kaupunkikeskukset ovat kestävästi raiteiden äärellä.

Julkisilla liikennevälineillä sujuvimmin Vermoon

Leppävaaran alueen kehittäminen jatkuu edelleen ja Vermon alue on parhaillaan kovasti myllerryksessä.

”Vaikka Espoon väkiluku on 50-luvulta kymmenkertaistunut, haluamme huolehtia siitä, että myös tulevat sukupolvet voivat elää sellaisessa Espoossa, jossa palvelut ja liikenne toimivat”, Jukka Mäkelä toteaa.

Vermon alueelle rakennetaan parhaillaan runsaasti uusia asuntoja, jotka tulevat olemaan erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Asuntoja valmistuu kaikkiaan noin 6000 uudelle asukkaalle. Parhaillaan rakennetaan infraa. Parin vuoden sisällä käynnistyvä Raide-Jokerin rakentaminen tuo aikanaan ratikkapysäkin sekä asukkaiden että raviradan kävijöiden iloksi.

Kuninkuusravien kävijöille alueen rakentamistyöt aiheuttavat varmasti jonkin verran päänvaivaa.

Toivomme, että mahdollisimman moni tulija käyttää joukkoliikennettä. Ravirataa lähimmältä Mäkkylän asemalta on lyhyt matka kävellä. Lisäksi Leppävaaran asemalta on Vermoon non-stop -bussikuljetus.

”Kansainvälinen vertailututkimus osoittaa, että voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kaupunkikehityksen kestävänä. Olemme tutkitusti Euroopan kestävin kaupunki ja sillä tiellä haluamme jatkaa. Rakentaminen jatkuu ja toivon Kuninkuusravien kävijöille kärsivällisyyttä liikkumisen kanssa sekä viihtyisää viikonloppua Espoossa”, kaupunginjohtaja Mäkelä sanoo.