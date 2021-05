Kunnalliskodintie katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä 7.–20.6.2021 Koskelassa

Roskaantumisen lisääntyminen on vakava ympäristöongelma 18.5.2021 10:00:12 EEST | Tiedote

Roskaantuminen ja erityisesti hitaasti hajoavien muovien kulkeutuminen ympäristöön on yhä vakavampi ja näkyvämpi ympäristöongelma myös Suomessa. Virkistys- ja ulkoilualueiden käyttö on lisääntynyt korona-aikana, mikä on kasvattanut roskien määrää ympäristössä ja lisännyt kuntien ja kaupunkien puhtaanapidon kustannuksia.