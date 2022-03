Kunnossapito esillä Teknologia 22 -tapahtumassa - digitalisaatio keskeisenä aiheena

Digitalisaatio läpäisee useita teknologianaloja ja sen odotetaan vauhdittavan teknologia-alojen kasvua myös tulevaisuudessa. Tämä näkyy Teknologia-tapahtumassa myös kunnossapidon ammattilaisille.

– Digitalisaatio nousee keskeisenä aiheena esille Teknologia-tapahtuman kunnossapidon ohjelmassa. Digitalisaatio voi tarkoittaa esimerkiksi yleisempiä, laajoja tietojärjestelmiä mutta myös esimerkiksi hajautettuja laitetason järjestelmiä. Aihe nousee esille Energia & Kunnossapito Stagen ohjelmassa sekä erillisessä digitalisaatioaiheisessa seminaarissa, kertoo Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä.

Kunnossapitoon liittyvää ohjelmaa järjestetään päivittäin. Puheenvuoroja pidetään muun muassa standardeista, puheentunnistuksesta, kunnonvalvonnasta, autonomisista mobiiliroboteista, ennakoivasta analytiikasta ja kriittisten komponenttien elinkaaren hallinnasta.

Teknologia-tapahtuman yhdistävänä teemana nousee esille vastuullisuus ja vastuullisuuden tulevaisuus. Vastuullisuus on keskeistä kunnossapitotoimialalle.

– Vastuullisuus on luonnollinen osa kunnossapitoa. Vaikkapa kestävä kehitys ja kiertotalous ovat olleet kunnossapidon arkipäivää jo pitkän aikaa. On esimerkiksi tärkeää, että kalliit laitteet jatkavat elinkaartaan mahdollisimman pitkään. Kunnossapidon rooli teollisuudessa onkin muuttunut: aiemmin toimimme enemmän ”palokuntana” sammuttumassa akuutteja tulipaloja, nyttemmin tärkeää on ennen kaikkea kunnossapidon ennaltaehkäisevä ja laitteiden toimintakykyä ylläpitävä rooli, Tennilä painottaa.

Teknologia-tapahtuma koostuu keskeisistä teknologian aihepiireistä. Näitä ovat kunnossapidon lisäksi automaatio, elektroniikka, energia, hydrauliikka ja pneumatiikka, levytyö, koneenrakentaminen, AI ja robotiikka ICT sekä 3D-tulostaminen.

