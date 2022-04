Kunta-alalle toistaiseksi jatkuva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4. alkaen

Hallitus petti kunta-alan kehysriihessä: palkkaohjelma jäi ilman rahoja, monia ammatteja uhkaa huutava työvoimapula 6.4.2022 11:19:29 EEST | Tiedote

Ammattiliitto JHL on erittäin pettynyt hallituksen päätöksiin, jotka ovat jättämässä muun muassa varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon ammattilaiset syvälle palkkakuoppaan. Palkankorotuksiin on löydyttävä rahaa tai edessä on vakava kriisi elintärkeissä palveluissa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.