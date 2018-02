Kunta-alan neuvottelut keskeytyivät

Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat keskeytyneet erimielisyyteen lomarahaleikkausten kompensoinnista.

Palkansaajajärjestöt ilmoittivat sunnuntaina neuvotteluissa vaativansa 150 miljoonan euron korvausta sekä tänä että ensi vuonna. Yhteensä summa on 300 miljoonaa ja noin 2 prosenttia kunta-alan palkkasummasta. KT katsoo, että vaatimusta on mahdotonta hyväksyä. Lomarahojen leikkaamisesta on sovittu kilpailukykysopimuksessa palkansansaajajärjestöjen aloitteesta, minkä lisäksi vaaditut summat ovat muutenkin kohtuuttomia.

Kunta-alan neuvotteluissa on muuten edistytty viikonloppuna. Sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät jatkavat edelleen työskentelyään.