Kuntabarometri on auki: Nyt mitataan yrittäjän kotikunnan yrittäjämyönteisyyttä

Suomen Yrittäjät: Rajoituksia purettava esitettyä ripeämmin 27.1.2022 21:42:04 EET | Tiedote

Hallitus päätti tänään keventää osaa koronarajoituksista. Yrittäjät pitää tärkeänä, että ylimitoitettuja rajoituksia puretaan, mutta odottaa hallitukselta nopeampia toimia. - Yritystoiminnan rajoituksia on purettava määrätietoisemmin ja nopeammin kaikilla toimialoilla. Yrittäjien elinkeinovapautta ja työntekijöiden oikeutta työhön on rajoitettu tarpeettoman voimakkaasti. Nyt on aika avata yhteiskuntaa, toteaa johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Suomen Yrittäjät esittää seuraavaa: Ruokaravintoloille on annettava mahdollisuus toimia kannattavasti. Nyt tilanne on yrityksille kohtuuton, kun Suomi vetää Euroopan yhtä tiukinta linjaa ravintolarajoituksissa. Ravintoloiden on voitava olla auki vähintään kello 23:een, jolloin anniskelu voisi loppua tuntia aikaisemmin. Myös muiden ravintoloiden yrittäjille on annettava selkeä näkymä siitä, milloin ja miten ne voivat normalisoida toimintaansa. Kulttuuri- ja liikunta-alan yrityksille on sallittava liiketoiminnan avaaminen viipymättä. Nyt on