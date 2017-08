Kuntajohtajat ry: Kunnan johtaminen ennennäkemättömän laaja-alaista

11.8.2017 11:05 | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntajohtajan työnkuva sekä sosiaalisen ja eettisen vastuun toimintakenttä on poikkeuksellisen laaja. Kunnan- tai kaupunginjohtaja vastaa organisaation lisäksi asukkaiden ja yritysten menestymisen mahdollisuuksista. Kuntajohtajat ry:n mielestä kuntajohtajien muutosjohtamisen osaamista voisi hyödyntää sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa enemmän.

Suomen Kuntajohtajat ry tiedottaa

11.8.2017

Julkaisuvapaa heti



Kuntajohtajat kokoontuivat Vantaalla:

Kunnan johtaminen ennennäkemättömän laaja-alaista



- Kuntajohtajat ovat tottuneita muutosjohtajia: kuntakenttä on ollut suurten muutosten toteuttaja vuosikymmenien ajan. Sote- ja maakuntauudistuksessa ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa kuntajohtajat saavat ratkaisut valmiiksi tarjoiltuina. Meihin kohdistuu muutos, joka tekee haasteelliseksi oman organisaatiomme johtamisen, Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö totesi Kuntajohtajapäivillä Vantaalla 11. elokuuta.



Vallan ja vastuun pelisäännöt tärkeät



Kuntajohtajat ry toteaa, että kunnanjohtajien virkojen kiinnostavuuteen vaikuttaa merkittävästi työn arvostus, palkkataso ja työn vaativuus - aivan kuten muissakin työtehtävissä. Julkinen hakeutuminen virkoihin on vähentynyt 2000-luvulla.



- Luottamushenkilöillä on mahdollisuus lisätä virkatehtävän houkuttelevuutta vallan ja vastuun selkeillä pelisäännöillä ja toimivalla yhteistyöllä. Kesällä käynnistyi uusi valtuustokausi, joten juuri nyt on oikea hetki pelisääntöjen läpikäyntiin. Se ennaltaehkäisee mahdollisia ongelmatilanteiden syntyä ja edesauttaa johtajan vaihdostilanteessa virantäyttöä, Heidi Rämö sanoo.



Parhaimmillaan draivia, pahimmillaan mainekriisi



Kuntajohtajan työn vaativuutta lisäävät erityisesti tulevaisuuden kunnan rakentaminen ja siihen liittyvä strateginen johtaminen, kunnan elinvoiman edistäminen sekä konsernijohtaminen ja myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu.



Parhaimmillaan kuntajohtaja saa luoduksi paikkakunnalle menestyksen draivin, pahimmillaan vakavan mainekriisin.



- Kunnanjohtajan aseman mukanaan tuoma suuri julkisuus ja jatkuva läsnäolo yhteisössä ovat poikkeuksellisia muun muassa yritysjohtajiin verrattuna. Se heijastuu myös perheeseen, puolison työpaikalle, harrastuksiin ja lasten kouluun. Koska kunnan ei haluta olevan kasvoton kone, niin sen luotsi eli kunnanjohtaja on sen paras toteuttaja omalla toiminnallaan esimerkiksi mediassa ja some-kanavissa, Heidi Rämö kiteyttää.





Lisätietoja:

Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö, p. 040 133 7803