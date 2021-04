Kuntakysely: Etäoppilaiden kouluruokailu toimii yhä paremmin, mutta oppimisen tuen tarve kasvaa

Jaa

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän kyselyn mukaan etäopetuksessa olevat oppilaat hyödyntävät kouluruoan pääosin hyvin. Vastauksissa korostuu mm. oppilaiden tuen resurssitarve sekä varhaiskasvatuksen sijaispula.

Perusopetuksen järjestäjille 13.4.2021 tehdyn kyselyn perusteella etäopetuksessa olevat oppilaat hyödyntävät kouluruokaa aiempaa ahkerammin. Noin puolet näistä oppilaista on hyödyntänyt tarjolla olevan kouluruoan. Opetuksen järjestäjän on tarjottava oppilaille mahdollisuus kouluruokailuun myös etäopetuksen aikana. Kouluruoan tarjoamisen käytännöissä on kuntakohtaisia eroja.

Oppilaiden saaman tuen järjestämiseen liittyy haasteita. Monissa kunnissa oppilaiden tukeen käytettävä lisärahoitus on tullut tarpeeseen, mutta avustuksista huolimatta resursseja ei kaikkialla ole riittävästi. Oppimisen tuen saatavuus vaikuttaa osin heikentyneen. Noin kolmasosa vastaajista arvioi tukiopetuksen riittävyyden vähintään hyväksi. Määrä on laskenut merkittävästi lokakuusta 2020, jolloin 90 % vastaajista antoi vastaavan arvion. Tuen tarvetta on myös mm. psyykkisen oirehtimisen vuoksi.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden määrä on kyselyn mukaan vähentynyt koko Suomessa maaliskuun tilanteeseen nähden. Koronatilanteesta johtuvia poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä oli 31.3.−13.4.2021 eniten Uudenmaalla, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Varhaiskasvatuksessa sijaisten löytäminen paikoin haastavaa

Varhaiskasvatuksen järjestäjille lähetetyn tuoreimman kyselyn mukaan keskeiset haasteet liittyvät muun muassa sijaistuksiin ja ohjeisiin. Osa vastaajista raportoi sijaisten saamisen olevan vaikeaa. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat: henkilökunta on monissa paikoissa pysynyt tavallista terveempänä, joten sijaisten tarve on ollut vähäistä.

Joka kymmenes vastaaja arvioi lasten olevan varhaiskasvatuksessa tavanomaista pidempiä aikoja. Hoitopäivien piteneminen näyttäisi liittyvän siihen, että lasten vanhemmat tekevät etätyötä. Lasten poissaolot taas olivat vastausajankohtana normaalilla tasolla koronaepidemiaa edeltäviin keväisiin verrattuna. Kolmasosa vastaajista arvioi kuitenkin poissaolojen kestävän tavanomaista pidempään.

Päiväkoteja on koronatilanteen vuoksi maalis-huhtikuussa jouduttu sulkemaan hieman useammin kuin helmi-maaliskuussa. Sulkemiset ovat silti edelleen harvinaisia: noin 8 prosenttia kaikista vastaajista raportoi sulkemisista aikavälillä 17.3.−13.4.2021.





Viikolla 15 varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevaan kyselyyn vastasi 202 kuntaa (vastausprosentti 68,9) ja 166 yksityistä päiväkoti- ja esiopetusta tuottavaa varhaiskasvatuksen palveluntuottajaa. Perusopetuksen osalta kyselyyn vastasi 199 kuntaa (vastausprosentti 67,9) ja 38 yksityistä perusopetuksen järjestäjää.

Aluehallintovirasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat lähettäneet kyselyjä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille säännöllisesti keväästä 2020 alkaen. Kyselyillä kartoitetaan koronatilanteen vaikutuksia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Tuoreimpiin kyselyraportteihin voi tutustua avi.fi-verkkosivuilla: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekuva.

Lisätietoja:

Aluehallintovirastoissa:

Mari Kyllönen, opetustoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 664

Oskar Karlsson, tiedottaja, p. 0295 018 071

etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriössä:

Heli Nederström, opetusneuvos, p. 0295 330 122, heli.nederstrom@minedu.fi

Mika Puukko, opetusneuvos, p. 0295 330 032, mika.puukko@minedu.fi