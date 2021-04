Kuntakysely: Koronaepidemia on lisännyt lastensuojelun tarvetta ja lastensuojelun asiakasperheiden mielenterveysongelmia

Biontech-Pfizerin koronarokotetoimitusten aikaistuminen tuo Suomeen viikoittain 50 000–80 000 rokoteannosta lisää 16.4.2021 15:57:44 EEST | Tiedote

Biontech-Pfizerin mRNA-koronarokotetta saadaan tulevina viikkoina Suomeen odotettua enemmän lääkeyhtiön aikaistaessa rokotetoimituksiaan EU-maihin. Viikosta 17 lähtien rokotetta tuodaan maahan viikoittain noin 50 000 annosta enemmän kuin aiemmin on ennakoitu. Viikoilla 22–26 annosmäärään saatava lisäys kasvaa noin 80 000 annokseen. ”Uutinen on rohkaiseva, sillä se tuo koronarokotuksen nopeammin yhä useamman ihmisen saataville”, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio. Kaikkiaan eri koronarokotteita saadaan maahan kesäkuun loppuun mennessä vielä 3–4 miljoonaa annosta. Valtaosa Suomessa käytettävistä koronarokotteista on mRNA-rokotteita, joihin myös Biontech-Pfizerin rokote kuuluu. Tällä hetkellä Suomessa annetaan noin 160 000 koronarokotusta viikossa. Koko väestöstä reilu viidennes eli noin 22 prosenttia on saanut ainakin yhden koronarokoteannoksen. Valtaosa ikääntyneistä saanut koronarokotuksen Monissa kunnissa suurin osa ikääntyneistä eli 70 vu