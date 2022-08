Kuntaliitossa ja Kuntaliitto Palveluissa käynnistyy muutosneuvottelut

Julkisen talouden menopaineita on hillittävä ja koronamenot kompensoitava kunnille budjettiriihessä 25.8.2022 13:06:59 EEST | Tiedote

Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt kuntakentän budjettiriihitavoitteet 25.8.2022. Valtiovarainministeriön budjettiesitys on varsin antelias siitä huolimatta, että valtion budjetti on noin 8000 miljoonaa euroa alijäämäinen.