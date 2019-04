Kuntapoliitikot jälleen vahvoilla uudessa eduskunnassa

Uuteen eduskuntaan valituista kansanedustajista 171 toimii myös kotipaikkakuntansa kunnanvaltuutettuina. ”Kuntapuolueen” edustajien osuus kansanedustajista nousi viime hallituskauden 80 prosentista 86 prosenttiin.

Kunnanvaltuutettuina toimivien kansanedustajien osuus on kasvanut joka vaalikaudella vuodesta 1996 lähtien. Viime vaalikaudesta kuntapolitiikassa toimivien kansanedustajien määrä nousi 12 henkilöllä.

Kunnanvaltuutettuina toimivia kansanedustajia 79 eri kunnasta, SDP ja Kokoomus vahvoilla

Eduskuntaan valituista kunnanvaltuutetuista 57% on nykyisiä kansanedustajia. Miehiä ja naisia on lähes saman verran, miehiä 49 % ja naisia 51 %. Kunnanvaltuutettu-kansanedustajien keski-ikä on 45,7 vuotta. Nuorin valituista on 24-vuotias Iiris Suomela Tampereelta ja vanhin 72-vuotias Jukka Gustafsson Tampereelta.

Kaiken kaikkiaan Eduskuntavaaleissa kunnanvaltuutettuina toimivia ehdokkaita oli mukana 220 eri kunnasta. Lukumääräisesti eniten kunnanvaltuutettuina toimivia ehdokkaita oli ehdolla Helsingistä, Vantaalta ja Tampereelta.

Uuteen eduskuntaan valitut kunnanvaltuutettuina toimivat kansanedustajat edustavat 79 kuntaa. Eniten kunnanvaltuutettuja on valittu kansanedustajiksi seuraavista kunnista: Helsinki (16), Espoo (11) ja Tampere (10). Edellisiin vaaleihin verrattuna eniten kunnanvaltuutettu-kansanedustajien määrä nousi Helsingissä, 10 henkilöstä 16 henkilöön.

Puolueista eniten kunnanvaltuutettuina toimivia henkilöitä valittiin SDP:n ja Kokoomuksen ehdokaslistoilta, molemmista 35 henkilöä. Seuraavaksi eniten kunnanvaltuutettuja, 34 henkilöä, valittiin perussuomalaisten listoilta.

Kansanedustajat kuntapuheenjohtajina

Uuteen eduskuntaan valituista kansanedustajista 42 toimii myös kotikuntansa luottamustehtävissä valtuuston puheenjohtajana (24) tai varapuheenjohtajana (18) ja 19 hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja valittiin eduskuntaan Joensuusta, Jämsästä, Kankaanpäästä, Kauniaisista, Savonlinnasta, Seinäjoelta, Vaasasta, Vantaalta ja Varkaudesta.

Valtuuston puheenjohtajien osalta määrä on pysynyt saman suuruisena vuoden 2015 eduskuntavaaleihin verrattuna, mutta hallituksen puheenjohtajien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

