Kuntasektorin into säästää lasten hyvinvoinnista on lähtenyt lapasesta – lastensuojeluun saatava henkilöstömitoitus

Talentia epäilee laajempaa palkkakartellia: Myös Pohjois-Savossa on hyväksytty Kunta- ja hyvinvointityönantajan palkannostokielto 2.11.2021 15:19:14 EET | Tiedote

Hufvudstadsbladet uutisoi sunnuntaina 31.10., että Itä-Uudenmaan kunnat ovat sopineet keskenään, että ne eivät kilpaile sosiaalityöntekijöiden palkoilla. Taustalla on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan (KT) ohjeistus, jonka mukaan kuntien tulisi pidättäytyä harkinnanvaraisista palkankorotuksista. Ohjeistuksella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä lähitulevaisuudessa kunnilta hyvinvointialueille ja palkkaharmonisointia. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian saamien tietojen mukaan mahdollinen palkkakartelli ei koske ainoastaan Itä-Uudenmaan kuntia, vaan ainakin myös Pohjois-Savoa. – Näyttää vahvasti siltä, että Kunta- ja hyvinvointityönantajan palkannostokielto on jo laajentunut Itä-Uudenmaan lisäksi myös Pohjois-Savoon. Pahoin pelkäämme, että tässä näkyy nyt vain jäävuoren huippu, sillä suositus on oletettavasti lähtenyt kaikille 21 hyvinvointialueelle, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Pohjois-Savosta on kantautunut Talentian korv