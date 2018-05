Kuntatekniikka saa omat pätevyysvaatimuksensa

Suomen kuntatekniikan yhdistys on jo kahden vuoden ajan työskennellyt uusien kunta-alan työtehtävien määritelmien ja vaatimusten formalisoimiseksi. Työn tuloksena Kuntatekniikan pätevyysvaatimukset julkistetaan keskiviikkona 30.5.2018.

Useimmilla aloilla ammatillinen pätevyys on tarkasti määritelty ja eri tehtävien vaatimukset selkeitä. Kuntatekniikassa tällaista vaatimusluetteloa tai työntekijän pätevyysvaatimuksia ei kuitenkaan toistaiseksi ollut olemassa, huolimatta alan suuresta vaikutuksesta meidän kaikkien arkeen. Kunta-alalla tekniikka kehittyy nopeasti ja se tarvitsee yhä osaavampaa henkilöstöä hoitamaan sitä. Pätevyysjärjestelmä on erittäin hyvä työkalu myös rekrytoinnin yhteydessä ja helpottaa sekä työnantajien että työntekijöiden asemaa, kun osaamisen taso voidaan dokumentoida luotettavasti. Todennettu tekninen osaaminen ja käytännön kokemus ovatkin entistä tärkeämpiä kuntatekniikan menestyksekkäässä hoitamisessa. Yksittäisten osaajien pätevyys ratkaisee lopputuloksen laadun.

Pätevyysvaatimuksia on valmisteltu kunta-alan toimijoiden kanssa yhteistyössä ja niistä vallitsee laaja yhteisymmärrys. Pätevyysvaatimuksista on tehty tarkoituksella mahdollisimman monipuolinen ja joustava kehys. Niiden on tarkoitus tuoda yhteen erilliset pätevyydet ja luoda pätevyysvaatimukset niille osa-alueille, jossa niitä ei ole ennen ollut. Tarkoitus on byrokratian lisäämisen asemesta selkiyttää ja vähentää sitä.

Kunnan infrastruktuuri palvelee kaikkia kuntalaisia ja siksi sitä pitää hoitaa hyvin. Virheet kunnallistekniikan hoidossa voivat aiheuttaa vaaraa omaisuudelle ja jopa ihmisten hengelle. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että myös kuntatekniikan puolella tekijöiden laatua valvotaan. Kun ongelmatilannetta on hoitamassa pätevä henkilöstö, häiriötilanteita syntyy vähemmän, niiden korjaus sujuu nopeammin ja niistä aiheutuu vähemmän haittaa. Näin syntyy selkeitä ja mitattavissa olevia säästöjä.

Kunnallisen päätöksenteon näkökulmasta kuntatekniikka on juuri se osa kunnan tuottamaa palvelua, joka näkyy kaikille kuntalaisille. Tyytyväisyys päätöksentekoon syntyy tuloksista, ei päätöksenteosta itsestään.

Tervetuloa Pätevyysjärjestelmän julkistukseen keskiviikkona 30.5.2018 klo 11 Postitalon Lakka-kabinettiin.

Ohjelma:

Klo 11:00 Hallituksen puheenjohtaja Ville Alatyppö avaa tilaisuuden

Klo 11:05 Heikki Lonka kertoo pätevyysjärjestelmästä

Klo 11:15 Kalle Toiskallio kertoo pätevyysjulkaisusta

Haastateltavina Alatyppö, Lonka ja Toiskallio tilaisuuden jälkeen. Tilaisuudessa tarjolla kevyt salaattibuffet.

Ilmoittautuminen Maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi.