Kuntavaalien tulosillan mediajärjestelyt

Kimmo Laaksonen STT:n uudeksi toimitusjohtajaksi 20.11.2020 14:02:00 EET | Tiedote

Suomen Tietotoimiston uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kimmo Laaksonen. Laaksosella on kattava kokemus media-alalta sekä myynti-, markkinointi- ja johtotehtävistä. Laaksonen on toiminut aiemmin esimerkiksi Kärkimedian toimitusjohtajana.