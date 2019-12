Kuntien linjaus vaikeuttaisi potilaiden hoitoon pääsyä Taysiin

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 116 tutkimushankkeelle 27.11.2019 14:44:50 EET | Tiedote

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottavalle organisaatioille myönnettiin yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kaikkiaan 2 987 000 euroa vuoden 2020 valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 116 tutkimukselle. Myöntöpäätökset ovat ehdollisia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa lopullisen valtion tutkimusrahoituksen määrän. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan myönnettiin kaikkiaan 87 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 2 159 237 euroa. Professori Katri Kaukisen tutkimukselle ”Wide phenotypic spectrum of celiac disease – a challenge for diagnostics and management. (Monimuotoinen keliakia) myönnettiin suurin rahoitus, 59 687 euroa. T